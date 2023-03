Il castello da sogno di Sidney Sonnino

Una delle idee alla base del nostro modo di vivere è che la modernità sia collegata sempre e comunque alle grandi città. La campagna è bella, ci si vive bene ma è arretrata, tradizionalista. Se è tuttora vero che buona parte delle innovazioni vengano dai centri urbani, negli ultimi anni sta succedendo sempre più spesso che anche i piccoli centri riescano a contribuire al progresso. Mentre stavo ricercando materiale mi sono imbattuto in un paesino vicino Firenze, Montespertoli. Ci ero passato tanti anni fa, quando mi divertivo a girare in moto per le stradine dell'interno, alla scoperta di angoli nascosti della mia Toscana ma non mi era sembrato 'sto granché. Non avevo la minima idea che l'antica torre che domina la vallata fosse protagonista di un'esperienza davvero inconsueta.

Questo piccolo castello non solo produce uno dei migliori Chianti della zona ed un olio d'oliva che ha vinto premi internazionali ma si è anche reinventato come centro studi d'eccellenza, dove arrivano studenti da università di mezzo mondo. A rendere questa tenuta ancora più particolare è poi il fatto che fosse il posto preferito di uno degli statisti più singolari della storia d'Italia, Sidney Sonnino. Ecco perché questa settimana "What's Up Tuscany", il podcast che vi racconta le storie che hanno reso la Toscana unica al mondo, vi porta in questo villaggio a 20 chilometri da Firenze per parlarvi dell'affascinante Castello Sonnino.

Se ascolterete la puntata intera, cliccando il triangolino bianco sul player qui sopra, scoprirete come il bisnipote del grande politico della Destra storica abbia investito nella sua azienda e puntato fortemente sulla collaborazione con università americane e canadesi per trasformare la casa dello statista in un centro dove si continua a fare cultura. Vi racconterò poi come Sidney Sonnino fosse un personaggio molto singolare, ben più interessante di come ce lo ricordiamo tutti dai libri del liceo.

La vera ricchezza di questo piccolo castello è poi l'enorme biblioteca privata del politico, che include il suo archivio privato, una miniera di documenti sulla storia d'Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento. Nell'ultima parte, poi, scoprirete le caratteristiche degli affascinanti appartamenti che potreste affittare per vivere qualche giorno in questa splendida tenuta, i molti modi per scoprire i segreti dei vini e degli oli prodotti da queste parti.

Se poi foste capitati nel ristorante della tenuta, di cui ci hanno detto grandi cose, fatecelo sapere. Una cosa è certa: scoprire un posto così particolare a pochi chilometri da dove sei vissuto tutta la vita è prova provata di come, talvolta, i segreti più affascinanti siano lì, nascosti in bella vista.

