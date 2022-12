Natale 2022, regala il benessere: tanti prodotti da donare a lei per la cura della persona

Che Natale sarebbe senza regali? Se è vero che basta il "pensiero", deve però essere unico e pensato apposta per la perona a cui si vuole regalare. Spesso non è così semplice. Per foruna c'è Amazon con le offerte di Natale a cui è impossibile rinunciare. Ecco alcune idee per la bellezza e il benessere, per un regalo ad effetto: "wow".

Satin Naturel, set regalo viso antietà Bio

Il regalo perfetto che unisce bellezza e benessere. Una preziosa ed elegante scatola riunisce i best seller del marchio. 5 prodotti per il viso totalmente bio. Contiene siero viso + crema viso antirughe all’acido ialuronico, gel di aloe vera, olio viso all´argan e il siero vitamina C A ed E. Un cofanetto completo per una perfetta beauty routine sia per la sera che per il giorno. Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati. Scoprilo su Amazon ad un prezzo incredibile.

Beure, set manicure/pedicure

Manicure e pedicure perfette con uno dei regali più desiderati del Natale 2022, ora in offerta su Amazon. Lima senza cavi per la massima funzionalità, con batteria che consente fino a 2 ore di utilizzo. L'elegante cofanetto include l'MP 64, un cappuccio protettivo per la polvere delle unghie e 10 accessori in zaffiro e feltro, di alta qualità, per la cura delle unghie e della pelle delle dita delle mani e dei piedi, per risultati come in un salone di bellezza. Adatto anche per diabetici. 3 impostazioni di velocità (da 3.200 a 4.400 giri/min), con rotazione destra/sinistra e lo spegnimento automatico dopo 20 minuti.

Oulac, rossetto lunga durata, formula Vegan

I prodotti di make up sono i regali più graditi dalle donne. Questo rossetto sarà molto apprezzato anche per le sue caratteristiche, ed è ora ad un prezzo super scontato su Amazon. Formulato con speciali pigmenti perlati e glitter, si fonde sulle labbra e dona una lucentezza metallica multidimensionale. La formula ricca e cremosa, contiene ingredienti idratanti per un'estrema morbidezza e tenuta del colore. Certificato e riconosciuto da PETA come marchio cruelty free, non testato sugli animali. Disponibile in una vasta gamma di colori.

Sunuv, lampada Led Uv per smalto in gel

Il regalo perfettto per le fashioniste delle unghie. Con 4 diverse impostazioni del timer da 10 a 99s, con aumento graduale della temperatura che elimina totalmente il dolore dell'essiccazione del gel. Possibilià di asciugare vari tipi di smalto riducendo del 60% il tempo, rispetto alle altre lampade. Con sensore LCD per il tempo di polimerizzazione. Lampade con durata di oltre 50.000 ore. Scopri l'offerta su Amazon.

Philips Asciugacapelli Serie 3000 con ThermoProtect

Un gioiello per l'asciugatura perfetta dei capelli, ora in offerta su Amazon. Potenza di 2100W che facilita l'asciugatura e lo styling. Con ThermoProtect, per mixare aria calda e fredda senza danni, anche per l'utilizzo quotidiano. Genera fino a 20 milion di ioni per una lucentezza dei capelli senza paragoni. Ha sei impostazioni di calore e velocità per adattarsi a qualsiasi esigenza di styling. Dotato di bocchetta da 14mm per indirizzare l'aria per pieghe perfette.

Satin Naturel, siero viso con acido Ialuronico Puro

Un vero concentrato di giovinezza, in questo idratante a elevato dosaggio di acido ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare. A base di aloe vera biologica al posto dell’acqua, con aggiunta di estratto di alga spirulina e acqua di rose biologiche che donano un effetto nutriente per la pelle del viso, collo e occhi. Adatto a tutti i tipi di pelle. Perfetto come idrante per viso sia giorno che notte. Senza parabeni, solfati, microplastiche e cruelty-free. Scopri l'offerta su Amazon.

Satin Naturel bombe da bagno profumate

Rilassanti e anti stress con oli essenziali, queste bombe da bagno, somigliano ad una scatola di cioccolatini, ma donano benessere e relax. Senza coloranti artificiali, contengono solo ingredienti naturali bio, come il burro di karité, che nutre in profondità la pelle, lasciandola idratata e profumata. Gli estratti di frutta, gli oli essenziali e i petali di fiori, nutrono la tua pelle rendendola liscia e regalano una piacevole sensazione di confort. Sciogliendosi nell'acqua gli oli essenziali, con il loro profumo, hanno una profonda azione anti stress per un'esperienza da Spa. Nell'elegante scatola sei diverse profumazioni: Fiori di malva, Citronella, Arancia e cannella, Boccioli di rosa, Fragole-Fichi e Pesca. Scopri l'offerta su Amazon.

Remington, piastra per capelli, professionale

Un vero must dei regali, questa piastra professionale unisce le performance della piega al benessere dei capelli. Con rivestimento in ceramica e cheratina per proteggere i capelli senza danneggiarli. Con sensore Heat Protection che ottimizza costantemente la temperatura per prevenire danni. Display digitale LCD per la regolazione della temperatura, 5 impostazioni da 160° a 230°C. Riscaldamento rapido in 15 secondi con indicatore sonoro e piastre oscillanti per una pressione uniforme sui capelli. Scopri l'offerta su Amazon.

