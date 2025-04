Chef e bagno privato, 5 oblò e un letto maxi con pigiama griffato

Ascolta ora 00:00 00:00

I voli aerei stanno diventando sempre più glamour e questo anche grazie alla nuova iniziativa di Air France, che in occasione della presentazione delle cabine La Première (delle «suite» caratterizzate da cinque oblò laterali, una chaise longue convertibile in un letto di 2 metri per 3,5 metri quadrati di cabina) ha anche mostrato i suoi nuovi pigiami griffati Simon Porte Jacquemus. I fortunati che voleranno a bordo di una selezione di aeromobili Boeing 777-300ER, avranno anche lenzuola di Dumas Paris e un kit di cortesia Sisley. Allo chef pasticcere-cioccolatiere Pierre Hermé, è stato affidato l’incarico di concludere in dolcezza i pasti dei clienti della first class. Se Air France si è affidato a Jacquemus, Lufthansa ha puntato su Sho Shibuya per la sua nuova Allegris First Class.

L’artista giapponese si è ispirato al bianco delle nuvole e al blu del cielo e dell’oceano per realizzare i pigiami che impreziosiranno alcuni voli della prima classe di Lufthansa. Per budget ancora più elevati, l’esperienza del jet privato è la più

esclusiva. Il nuovissimo Airbus A321neo-LR dell’agenzia TCS World Travel è ciò che prediligono i rich and famous: sedili in pelle italiana realizzati su misura e a mano (come la biancheria da letto), è in grado di ospitare solo 52 passeggeri, il jet è dotato di Wi-Fi così come di kit di cortesia di prodotti L’Occitane. TCS World Travel offre 300 tour in oltre 200 destinazioni per viaggi di gruppo o privati, dove oltre ai voli a 5 stelle si dorme anche in hotel da sogno. Un esempio? Chi è libero dal 27 ottobre al 20 novembre 2025 si può unire a un viaggio che partirà da Miami in Florida, per poi toccare Cusco e Machu Picchu in Perù, l’Isola di Pasqua in Cile, Papeete a Tahiti, la Grande Barriera corallina in Australia, Angkor Wat in Cambogia, il Taj Mahal in India, la Pianura del Sarangeti in Tanzania, Luxor e il Cairo in Egitto, per poi dirigersi alla volta di Marrakech in Marocco. Il tutto per $ 155.000 a persona.

Per quanto riguarda le compagnie di linea, Emirates continua a essere all’avanguardia con il nuovo modello di A380, che oltre a spazi molto più ampi e confortevoli è anche dotato di una Shower Spa dove ci si può fare una doccia rinfrescante (a 12.400 metri di altitudine) utilizzando prodotti Voya e fragranze Bulgari.