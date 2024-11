Città del Messico e tour del Guatemala

Ascolta ora 00:00 00:00

Pronti a partire per questo entusiamante viaggio nelle Americhe?

Accogliendo la richiesta e il desiderio di molti lettori abbiamo programmato un Tour del Guatemala preceduto da un soggiorno alla scoperta della civiltà Maya.

Visiteremo in tre giorni Città del Messico con le Piramidi di Teotihuacan, il santuario mariano della Madonna di Guadalupe e la splendida Plaza de la Constitucion, conosciuta anche come El Zocalo, una tra le piazze più grandi al mondo con i murales di Diego Rivera.

Non ci perderemo il Centro Histórico, la parte più antica della città e uno dei centri storici più belli al mondo. Qui si trovano alcune tra le principali attrazioni, oltre a meravigliosi palazzi e i resti di un antichissimo tempio, il Tempio Mayor.

Si proseguirà poi con la visita del Guatemala ricco di natura, di storia e di fascino coloniale. Qui visiteremo il centro storico di Antigua, patrimonio Culturale dell'Umanità dell'Unesco, che mantiene viva l'atmosfera dei tempi passati con i suoi edifici coloniali, chiese, stradine con botteghe tipiche di artigiani e mercatini colorati rendendola un vero e proprio museo a cielo aperto.

Andremo a Chichicastenango, una cittadina dove convive una curiosa miscela di misticismo e di commerci e la mescolanza di religione cattolica e indigena traspare chiaramente. Faremo una bellissima escursione in barca sul lago Atitlan: qui è possibile ammirare paesaggi da sogno, una natura incontaminata dove il verde infinito dei prati incontra le montagne all'orizzonte e tutto si specchia nell'azzurro del lago che si trova a ben 1.500 metri di altitudine ed è circondato da 3 vulcani e ben 12 villaggi appartenenti a diverse etnie che conservano ancora oggi antiche tradizioni maya.

Faremo una sosta a San Antonio Palopò, un caratteristico villaggio dove si potranno ammirare il colore ed il folclore degli abitanti dell'Altopiano Guatemalteco. Visiteremo l'immenso sito archeologico Maya di Tikal con i complessi delle Piramidi Gemelle. Ovviamente non ci perderemo la Pittoresca capitale, Città del Guatemala o Ciudad del Guatemala, che fu fondata nel 1620 dagli spagnoli sulle rovine di un antico insediamento maya, nella valle compresa tra i tre vulcani Fuego, Agua e Pacaya. È una delle città più popolose al mondo, ricca di attrattive, una metropoli moderna, vivace e molto colorata che attira moltissimi visitatori da ogni parte del mondo. Polo economico e culturale, la ripartizione e divisione del centro abitato è molto dettagliata e specifica, tanto da essere quasi schematica, la città è infatti divisa in 22 parti dove ad ognuna corrisponde esattamente un tipo di attività. Le aree 1, 2 e 3 corrispondono al centro storico dove sono situati i maggiori monumenti della città come la Biblioteca Nazionale, la Casa del Presidente, il Palazzo Nazionale del Presidente, il Palazzo Nazionale della Cultura il Tribunale, il Congresso, la Cattedrale Metropolitana, il Palazzo delle Poste e il Mercato centrale.

Ma questa è soltanto

una piccola parte di quanto vedremo durante il nostro indimenticabile viaggio, accompagnati dal nostro Stefano Passaquindici.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: Passatempo, telefono 035/403530; info@passatempo.it.