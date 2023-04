Colazione di Pasqua romana

A Roma, la colazione di Pasqua è un tripudio di profumi e sapori. Si tratta di un pasto molto abbondante che, per la varietà di pietanze, sia dolci che salate, potremmo definire impropriamente l'antesignano del brunch contemporaneo. Chiaramente, l’accostamento con la tradizione anglosassone è azzardata dal momento che la "colazione rinforzata", l’altro nome con cui è nota, vanta origini antichissime.

Le origini della colazione di Pasqua a Roma

Come molti già sapranno, la Pasqua è la festività più importante per il mondo Cristiano. In questa ricorrenza si commemora la resurrezione di Gesù Cristo al termine della Quaresima: un periodo liturgico, della durata di quaranta giorni, che culmina nella Settimana Santa e con la commemorazione degli eventi biblici che narrano la persecuzione, la crocifissione e la morte del Signore.

La tradizione cattolica prevede che dalla fine del Carnevale fino alla Pasqua, si osservi il digiuno, inteso come pasto unico nell'arco di 24 ore, e l'astinenza dalla carne. Quest'ultima pratica è regolata dal Codice di Diritto canonico (canone 1251) che stabilisce quanto segue: " l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale, in tutti i singoli venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno, invece, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore ". La "legge dell’astinenza " può essere osservata solo da coloro che abbiano già compiuto il 14esimo anno di età, mentre il digiuno dai 18 ai 60 anni escludendo le persone affette da patologie e gli ammalati (canone 1252).

In tal senso, la colazione romana di Pasqua è da intendersi come un momento di convivialità e ristoro dopo il lungo periodo di astinenza dal cibo. Ciò spiega l'abbondanza di pietanze dolci e salate.

Cosa si mangia

Lo abbiamo accennato prima: a Roma, la colazione di Pasqua è un trionfo di profumi e sapori. Un omaggio all'antica tradizione culinaria capitolina e, in generale, a quella dell'intera regione Lazio.

Il menu prevede un ricco antipasto di salumi e uova che, nella simbologia religiosa cristiana, rappresentano la rinascita. Nell'Antica Roma venivano consumate (generalmente sode e col guscio tinto di giallo o porpora) al risveglio del giorno di Pasqua. Anche gli insaccati, come da tradizione pasquale che si rispetti, non possono mancare. In particolar modo la corallina romana: un salame di colore rosso scuro, a grana grossa, realizzato con carne di maiale e lardo.

Un'altra pietanza imprescindibile della colazione romana di Pasqua è la frittata di carciofi oppure, in alternativa, quella di agretti o piselli (una verdura tipicamente primaverile dal sapore acidulo) insaporita con una spolverata abbondante di pecorino locale e altri formaggi.

Immancabili anche le torte salate: dalla preparazione classica, con uova sode e spinaci, a quella con gli asparagi selvatici. E poi la coratella, ovvero, un piatto preparato con le interiora di abbacchio e accompagnato da un gustoso contorno di carciofi trifolati o "alla giudia".

Infine, non possono mancare i dolci e il cioccolato. Oltre alla colomba, si prepara anche la pizza sbattuta: un lievitato molto soffice che, per forma e consistenza, ricorda un pan di Spagna. A completare il pasto, vino e liquori in abbondanza.