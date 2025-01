In coppia sulla neve: idee per gli innamorati

Ascolta ora 00:00 00:00

Si avvicina San Valentino e i battiti del cuore si fanno più vigorosi, alla ricerca di esperienze intense. Quale migliore occasione per un'intrigante fuga ad alta quota, circondati da romantici paesaggi innevati? Niente paura per il freddo: se Cupido scalda il cuore, sarà un'esperienza unica sfidare le temperature quasi polari per dormire in un igloo. Dove? A Zermatt, la rinomata località svizzera che invita a trascorrere una notte a 2.727 metri di altitudine, in una suite di ghiaccio con vista sul Cervino (iglu-dorf.com). Per amplificare le emozioni, al museo «ZOOOM the Matterhorn», raggiungibile con il treno a cremagliera, ci si può librare nell'aria, con uno spettacolare volo virtuale verso la cima del Cervino (gornergrat.ch). Il batticuore è garantito. Gli innamorati che preferiscono tenere i piedi per terra, possono optare per un'escursione nella neve, in un luogo immerso nel silenzio. L'Alpe di Rodengo e Luson, in Alto Adige, promette non solo atmosfere bucoliche, ma perfino la luna. Lontano dall'inquinamento luminoso, si cammina anche in notturna, in uno scenario da film d'amore: i percorsi sono ben segnalati e conducono ad accoglienti rifugi per assaporare una cena speciale, sotto il firmamento (riopusteria.it).

In Francia, a Combloux, oltre a divertirsi sulle piste del comprensorio sciistico «Les Portes du Mont-Blanc», si può sperimentare una notte in una bolla trasparente, con idromassaggio caldo e un incantevole panorama sul Monte Bianco (combloux.com).