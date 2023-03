Sorrento, le cose imperdibili da vedere in un giorno

Meta balneare di turisti italiani e stranieri, Sorrento è il fiore all'occhiello della costiera sorrentino-amalfitana: una città di mare e pescatori,ma anche un luogo ricco di storia. Tra ville, giardini e chiese non mancano edifici risalenti ad epoche passate e terrazze da cui ammirare un panorama mozzafiato. Ecco qualche consiglio pratico su cosa fare e visitare a Sorrento in un solo giorno.

Il centro storico di Sorrento

Il centro storico di Sorrento conserva ancora la pianta urbanistica originaria, con cardi e decumani di epoca romana. A pochi passi alla piazza principale, quella intitolata al poeta Torquato Tasso, nativo del posto, si trova una terrazza panoramica da cui è possibile ammirare il Vallone dei Mulini. I "valloni" sono delle insenature tufacee che dalle colline discendono verso il mare cristallino della Penisola Sorrentina.

Partendo da piazza Tasso ci si trova subito su Corso Italia, una delle vie principali dello shopping, che ospita anche numerosi bar e graziosi locali in cui fermarsi per un pasto frugale. Proseguendo dritto, in via Santa Maria della Pietà, una delle viuzze più antiche di Sorrento, si trova la splendida Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. Si tratta di una chiesa monumentale in cui si mescolano stile neo gotico e barocco.

Nella stessa strada, un tempo nota con il nome di Vico Bagnagatte, c'è anche Palazzo Veniero, uno degli edifici più antichi della città. Immancabile poi, una tappa al vicino Museo Correale di Terranova in cui sono stipati reperti archeologici e le porcellane della scuola di Capodimonte.

Lasciandosi alle spalle via Santa Maria della Pietà, in una delle due strade parallele a Corso Italia, si arriva in via San Cesareo, dove si può ammirare la Sedil Dominova, una struttura quattrocentesca che fu dimora di alcune famiglie nobiliari sorrentine: dai Vulcano agli Spasiano.

Dalla via principale poi, si snoda un intreccio di vicoli affollati da piccole botteghe degli artigiani locali. Il posto ideale per fermarsi ad acquistare prodotti tipici, cartoline e souvenir.

Il chiostro, i giardini e il porto

Chi si ferma a Sorrento per un giorno non può fare a meno di visitare il Chiostro di San Francesco d'Assisi, adiacente alla chiesa omonima, in cui è possibile ammirare diversi stili architettonici oltre a una rigogliosa e ben curata vegetazione.

A due passi dal complesso monastico si trova la splendida Villa Comunale. La struttura, costruita tra il 1877 e il 1879, sorge su una scogliera a strapiombo sul mare. Oltre a giardini e fontane, una delle maggiori attrazioni turistiche del parco è il cosiddetto "balcone della città" da cui si può godere di una magnifica vista panoramica sul Golfo di Napoli e il Vesuvio.

Di grande fascino e bellezza, in pieno centro cittadino, è anche l'Agruminato: un giardino con piante di agrumi profumati in cui trovare riparo e frescura nelle ore più calde della giornata, soprattutto in estate. Qui si potranno degustare alcune eccellenze enogastronomiche locali, tra cui il limoncello e il famoso sorbetto al limone.

Passare da Sorrento senza fare tappa al mare è praticamente impossibile. Da piazza Vittoria, un altro punto panoramico della città, si arriva agevolmente al borgo marinaio di Marina Grande. Il posto ideale per una cena in riva il mare o per un tuffo al chiaro di luna.