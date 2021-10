Costiera Amalfitana, perché visitarla in autunno

“ La Costiera Amalfitana non è solo un luogo, ma uno stato d’animo che ti si tatua nella memoria ”. Queste parole dello scrittore Fabrizio Caramagna riassumono bene la bellezza naturale di questo territorio e il suo rapporto con la storia umana.

Si tratta di una zona in provincia di Salerno suggestiva in tutte le stagioni, ma che in autunno esprime il meglio di sé, grazie all’assenza di ressa, un clima invidiabile e naturalmente una grande tradizione enogastronomica da provare. Per gli over 60 il tour autunnale della Costiera Amalfitana può rappresentare non solo un modo per rilassarsi e conoscere luoghi ameni, ma anche per incontrare storia e natura.





I luoghi della Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana, riconosciuta come patrimonio dell’Unesco, è un territorio formato da diversi comuni: Amalfi (che fu una delle quattro antiche Repubbliche Marinare), Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare. La zona è un connubio tra litorale e paesaggio collinare, con l’aggiunta di suggestive costruzioni umane che formano un tutto armonico.

Oltre a gite al mare ed escursioni in collina, tra le attività da svolgere in qualità di visitatori in questi luoghi, ci sono naturalmente bontà enogastronomiche da conoscere, oltre che un fiorente artigianato (tra cui spicca la lavorazione dei coralli) e beni culturali e paesaggistici tra i più vari: dal Duomo di Amalfi - situato in cima a una meravigliosa scalinata e in cui si recò in pellegrinaggio san Francesco d’Assisi - al Fiordo di Furore, passando per la boutique artigiane di Positano e il Museo del Corallo di Ravello.

Questi luoghi hanno affascinato artisti e scrittori di tutti i tempi, come Giovanni Boccaccio, Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo, John Steinbeck. Forse perché, come si legge su un muro di Furore, “ qui, in questo luogo del mondo che non è di questo mondo, dove ogni sguardo è già emozione e ogni pensiero è già sogno, qui puoi ”.

Vantaggi di un tour autunnale della Costiera Amalfitana

Perché quindi visitare la Costiera Amalfitana proprio in autunno? Le ragioni principali sono 5: