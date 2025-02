Dove andare a Carnevale: 5 idee in Italia e in Europa

Carnevale di Ivrea

Il carnevale nel mondo è una tradizione antichissima e quest'anno, vista la Pasqua "alta", che cadrà il prossimo 20 aprile, ci sarà un martedì grasso dal sapore quasi primaverile. Da nord a sud, il Paese è attraversato da celebrazioni tradizionali e allegoriche e il prossimo 4 marzo si chiuderanno ufficialmente i festeggiamenti del periodo delle maschere in Italia e può essere un'ottima occasione per regalarsi un weekend fuori porta: le scuole solitamente chiudono il martedì grasso e perché non pensare a una meta sfiziosa per trascorrere del tempo in famiglia? Ecco alcune idee per dove andare last-minute a Carnevale 2025.

Carnevale di Viareggio 2025

La città toscana è da sempre considerata la patria del Carnevale in Italia. Il lungo periodo di eventi si è aperto il 9 febbraio e si chiuderà il 4 marzo con l'ultima parata e la proclamazione dei vincitori. I carri di Viareggio sono un'attrazione internazionale e hanno una storia particolarmente longeva. La prima parata si è tenuta nel 1873 mentre i primi carri allegorici sono arrivati in città nei primi del Novecento. Il weekend di Carnevale a Viareggio vuol dire allegria e divertimento: domenica 2 marzo e martedì 4 marzo si terranno le ultime due sfilate ma, nel tempo libero, si può esplorare la città, ricca di perle architettoniche nascoste e, se il tempo lo permette, ci si può concedere anche piacevoli passeggiate sul lungomare. Fino all’11 maggio è stata allestita la mostra "Secoli di Satira" e presso il Museo del Carnevale, ottimo per un weekend in Italia con i bambini, sempre fino all'11 maggio si può visitare l'esposizione "Omaggio a Guglielmo Lippi Francesconi".

Carnevale di Ronciglione 2025

Il borgo della provincia di Viterbo è noto per essere il "paese del Carnevale" per un motivo. Qui questo periodo viene preso particolarmente sul serio dagli abitanti, che vengono premiati con ampi afflissi di turisti da tutta Europa. Il Carnevale a Ronciglione è una tradizione storica e nell'ultimo weekend di festeggiamenti si può assistere a due eventi ugualmente travolgenti anche se molto distanti tra loro. Domenica 2 marzo si terrà l'ultimo "Corso di Gala", ossia la sfilata dei carri allegorici (ingresso a pagamento), mentre il 4 marzo la città verrà attraversata dall'ultima "Parata storica degli Ussari", durante la quale gli attori inscenano una vera e propria cavalcata per le vie del paese con indosso gli abiti storici del XIX secolo. È l'ideale per un weekend di coppia in Italia a Carnevale, per esplorare questo splendido angolo di Italia ricco di tradizioni storiche ma anche eno-gastronomiche. I borghi della Tuscia, facilmente raggiungibili da Ronciglione, sono luoghi sospesi nel tempo dove scoprire inestimabili perle artistiche e culturali. La stessa Ronciglione è uno dei borghi più belli di questa parte di Paese.

Carnevale di Ivrea 2025

Quando si parla del Carnevale di Ivrea la prima immagine che salta in mente è la battaglia delle arance e l'ultimo weekend di festeggiamenti è ideale per immergersi nella sua atmosfera. Sabato 1 marzo la città verrà attraversato dal corteo storico, che porterà visitatori, appassionati e semplici curiosi in un viaggio tra il medioevo e il Risorgimento. Ma l'evento più atteso è la battaglia delle arance di Ivrea, che si terrà martedì 4 marzo. È una rievocazione storica in cui chi sta a terra rappresenta il popolo in rivolta contro gli oppressori che, invece, sono sui carri carri, protetti da maschere in cuioio. È un evento tradizionale, uno spunto perfetto per un weekend last-minute di Carnevale alternativo in Italia ma al tempo stesso legato alla storia di quel luogo. Sono migliaia le persone che ogni anno partecipano arrivano a Ivrea, città facilmente raggiungibile in treno o in auto da Torino e dal resto del Paese.

Carnevale di Nizza 2025

Nella splendida città francese situata a pochi chilometri dal confine italiano, il Carnevale è uno degli eventi principali di tutto il calendario. È il più antico Carnevale francese, con ben 152 anni di storia sulle spalle, e ogni anno sulla sua promenade sfilano splendidi carri allegorici di cartapesta ma, soprattutto, si può partecipare alla battaglia dei fiori, una sfilata durante le quale attrici in costume storico sfilano a bordo dei carri lanciando enormi quantità di fiori sul pubblico presente ai lati della strada. L'ultimo evento del Carnevale di Nizza 2025 è domenica 2 marzo, quando i festeggiamenti si chiuderanno con l'ultima parata notturna e la battaglia dei fiori. Musicisti provenienti da ogni parte del mondo allietano le parate con musica dal vivo ma per partecipare alle sfilate è necessario acquistare i biglietti per ottenere un posto in tribuna. Chi vuol trascorrere un weekend romantico di Carnevale a Nizza trova l'atmosfera perfetta della Provenza francese, il clima mite e splendide cittadine che si inerpicano tra il mare e le colline retrostanti dove trovare spunti enogastronomici eccellenti.

Carnevale di Pola

Sul confine opposto dell'Italia, a Pola, c'è un Carnevale che piacera ai più piccoli, quello di Pola. Qui, ogni anno, nell'ultima giornata di Carnevale viene organizzato il rogo del fantoccio del Carnevale, sul quale vengono concentrate tutte le energie negative.

È la meta ideale per un, sia perché facilmente raggiungibile in auto dall'Italia, sia perché sono tantissimi gli eventi pensati proprio per loro. Il bus delè forse uno dei più amati, ma in tutta la città si susseguono spettacoli di strada tra maghi, illusionisti e artisti vari.