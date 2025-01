Non sai dove andare in vacanza nel 2025? Leggi qui: la classifica delle mete più belle

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni anno, il New York Times svela una lista esclusiva di destinazioni che promettono di incantare i viaggiatori più audaci. Per il 2025, il giornale ha selezionato luoghi straordinari, ciascuno con una storia unica e una bellezza in grado di lasciare senza fiato. Non è una classifica, ma un invito a esplorare mete che quest’anno raggiungeranno il loro massimo splendore, offrendo esperienze indimenticabili da vivere. Un viaggio attraverso paesaggi mozzafiato, culture affascinanti e atmosfere irripetibili, dove ogni angolo racconta una storia tutta da scoprire.

Cammino Retico, Sicily Divide e altre meraviglie

L’Italia è una delle mete più affascinanti al mondo, con una combinazione unica di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Tra le destinazioni più affascinanti, si trovano le Dolomiti, la Sicilia e Milano, oltre ad altre località selezionate da National Geographic per il 2025. Un esempio è il Cammino Retico, un percorso escursionistico di 170 chilometri nelle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Consigliato dal New York Times, offre un’esperienza unica attraverso villaggi pittoreschi come Aune di Sovramonte, i laghi alpini e la città storica di Feltre, con sette tappe che possono essere percorse da entrambi i versanti, veneto e trentino. In Sicilia, la Sicily Divide è una delle ciclovie più suggestive d’Italia. Il percorso, che si snoda da Trapani a Catania, attraversa paesaggi spettacolari, dalle saline alle pendici dell’Etna, offrendo un viaggio autentico e immersivo in sette tappe. Queste destinazioni rappresentano solo alcune delle meraviglie italiane che attendono di essere esplorate, tutte garantendo esperienze indimenticabili e in contatto diretto con la natura.

Milano

Milano, capitale della moda e del design, è una delle città più dinamiche e affascinanti d’Italia. Nel 2025, si prepara ad accogliere eventi straordinari, come mostre di Picasso e restauri di monumenti, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. Il nuovo complesso Grande Brera, che unirà la Pinacoteca, la Biblioteca Braidense e Palazzo Citterio, offrirà un’esperienza culturale unica. Milano non smette mai di rinnovarsi, attirando visitatori con la sua vitalità e le sue mille novità.

Viaggiare in Europa

Per chi desidera viaggiare in Europa, ci sono molte opzioni affascinanti. Tra le destinazioni consigliate ci sono l’Inghilterra, che celebrerà il 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen, e la Groenlandia, resa più accessibile grazie a un nuovo aeroporto. Inoltre, sono suggerite località come Aix-en-Provence in Francia, la vivace Coimbra in Portogallo, e Canfranc in Spagna, famosa per la sua stazione ferroviaria storica. Non mancano anche mete culturali come Delfi in Grecia e Montserrat in Spagna, tutte scelte ideali per chi cerca una combinazione di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.

Nel mondo

A livello globale, le possibilità di esplorare luoghi straordinari sono infinite. Le Isole Galápagos, con la loro biodiversità unica, sono perfette per gli amanti della natura, mentre in India, Assam affascina per le sue piantagioni di tè e il Parco Nazionale di Kaziranga. In Oceania, Sydney offre una vibrante vita urbana e iconiche attrazioni come l’Opera House e Bondi Beach.

L’Angola, in Africa, incanta con i suoi paesaggi naturali e la cultura antica, mentre il Nicaragua in America Centrale è ideale per gli avventurieri. Infine, le isole Raja Ampat in Indonesia sono un paradiso per chi ama lo snorkeling e le immersioni.