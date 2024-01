Epifania 2024: ecco i posti più suggestivi da visitare

L’Epifania è l’ultima festività delle vacanze invernali. Quest’anno cade di sabato e diventa l’occasione per organizzare un weekend per fare il pieno di divertimento e relax in compagnia di amici o della famiglia. Essendo una delle festività più apprezzate dai bambini, in giro per l’Italia numerose sono le attrattive e gli eventi dedicati ai più piccoli con protagonista la Befana, la vecchietta che regala dolciumi ai più piccoli, protagonista di molte leggende folcloristiche.

Molte città italiane dedicano alla Befana rassegne di eventi nelle loro piazze o all’interno di musei e fiere. Scopriamo insieme quali sono le mete più gettonate e imperdibili:

- Urbania (Marche), è senza dubbio il comune italiano più visitato il giorno della Befana perché qui dal dal 4 al 6 gennaio si organizza la festa nazionale della Befana. Il borgo si trasforma in scenario magico ricco di mostre, bancarelle e stand enogastronomici. Numerosi sono gli spettacoli di clown, giocolieri organizzati insieme a laboratori artistici, spettacoli teatrali e musicali. All’interno di questa festa l’evento più atteso è senza dubbio la discesa acrobatica che vede la Befana lancia re dolciumi e caramelle;

- Montescaglioso (Matera), in questo paesino della Basilicata si rievoca la tradizione dei "Cucibocca". Secondo il folclore lucano questi personaggi giravano per la città con delle catene legate al piede elemosinando del cibo di porta in porta. Era una storia raccontata ai bambini per invogliarli ad andare a dormire presto nella notte tra il 5 e il 6 Gennaio in modo da permettere alla Befana di venire a riempire di dolciumi le loro calze. Questa rievocazione viene messa in scena lungo le strade del paese in maniera suggestiva;

- Faenza (Ravenna), durante la notte del 5 Gennaio si organizza il Palio del Niballo con protagonista proprio Il Niballo. Non è altro che un fantoccio di altezza di circa 3 metri che viene trainato su un carro nella piazza centrale del paese per essere messo al rogo. Questa tradizione simboleggia la liberazione dalle sventure dell’anno appena trascorso;

- Pergine Valsugana (Trento), il borgo si trasforma in uno scenario da fiaba con protagonisti folletti, gnomi, elfi, fate. Vengono allestite bancarelle con dolci e prodotti tipici artigianali tutti da degustare e dai quali lasciarsi ammaliare. Per l’occasione vi è un ventaglio di eventi che comprendono laboratori creativi, giochi e attività coinvolgenti sia per i piccoli che per l’intera famiglia. Il 6 gennaio prende il via la Corsa delle Befane per le vie del centro. Per l’occasione si distribuisce la polenta degli alpini;

- Pistoia, in piazza Duomo la Befana si cala ogni anno dal campanile dalla Torre Catilina per distribuire doni e dolci a tutti i bambini. È un evento organizzato dai Vigili del Fuoco. La piazza per l’occasione viene addobbata da dodici calze poste sulle mura dei palazzi che circondano la nota piazza;

- Fornovo Taro (Parma), qui si svolge il Raduno Nazionale delle Befane e dei Befani. Tutte le strade della città sono scenario di una sfilata imperdibile con tanto di premiazione della Befana e del Befano più anziani;

- Bologna, presso il Christmas Village sono organizzati una serie di eventi con protagonisti elfi, calze della Befana, dolcetti e altro ancora. Presso l'Unipol Arena va in scena "Bol on Ice", uno spettacolo di pattinaggio acrobatico su ghiaccio.