Eventi e sagre imperdibili a marzo

Complice l’arrivo della primavera, il mese di marzo è sempre caratterizzato dal fiorire di numerosi eventi organizzati su tutto il territorio nazionale. Dalle sagre che permettono di conoscere le tradizioni enogastronomiche locali alle manifestazioni folkloristiche e artistiche allestite in varie località della penisola, una preziosa occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale esplorando le peculiarità del territorio.

Protagonista di molti eventi in programma a marzo 2023 è certamente il buon cibo, ma non solo. Ecco una selezione di appuntamenti e sagre da non perdere fino a fine mese.

RomaChocolate a Ostia

Dal 16 al 19 marzo si terrà a Ostia l’edizione 2023 del RomaChocolate, la fiera interamente dedicata al cioccolato che ogni anno delizia i visitatori grazie alla presenza di numerosi stand provenienti da ogni parte d’Italia.

Sono previste degustazioni, laboratori e dimostrazioni organizzate da maestri cioccolatieri e pasticceri, veri e propri artisti del cioccolato in grado di realizzare splendide creazioni artigianali. L’appuntamento è a Ostia in Piazza Anco Marzio dalle ore 10 alle ore 22.

Vinetia Tasting a Treviso

I wine lovers non possono mancare a Treviso nel fine settimana dell’11 e 12 marzo, dedicato all’evento Vinetia Tasting - Il Veneto nel calice. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento prevede il walk around tasting con i produttori vinicoli ma anche masterclass per approfondire le caratteristiche dei vini italiani.

Un’occasione non solo per conoscere e degustare oltre 300 vini di 70 cantine selezionate e compresi in Vinetia, la Guida ai Vini del Veneto, ma anche per scoprirne storia, trazione e particolarità grazie a un vasto programma di appuntamenti, laboratori e visite guidate che coinvolgono alcuni degli spazi più belli della città come la Loggia dei Cavalieri, Palazzo dei Trecento e Piazza Borsa.

Sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento

Fino al 12 marzo è in scena ad Agrigento la 75esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, evento che ogni anno si tiene nella suggestiva Valle dei Templi per celebrare l’arrivo della primavera e la precoce fioritura dei mandorli.

Una manifestazione che unisce folklore, musica, tradizione gastronomica e costumi all’insegna della cultura e della condivisione internazionale

Italy Beer Week

Torna l’appuntamento con la Italy Beer Week dal 20 al 26 marzo, evento dedicato alla birra di qualità sia nazionale sia internazionale che anche quest’anno coinvolgerà diverse località italiane.

Sono previste degustazioni, presentazioni, cene con abbinamenti originali e molti altri eventi. A inaugurare l’edizione 2023 sarà il Ballo delle Debuttanti dedicato alle nuove creazioni dei birrifici italiani, previsto presso gli Open Baladin di Torino e di Roma.

Choco Italia a Nola e Gragnano

È prevista dal 9 al 12 marzo a Nola e dal 24 al 26 marzo a Gragnano in provincia di Napoli la tappa campana del tour Choco Italia. Quattro giorni di degustazioni, stand ed eventi dedicati al cioccolato che vedrà la partecipazione di produttori e cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’Italia.

Nel corso della manifestazione si terrà anche Ciokofabbrica, la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato itinerante gestita dai maestri cioccolatieri perugini.