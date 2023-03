Festa della donna: eventi e iniziative nelle principali città italiane

Anche quest’anno per la festa della donna non mancano le iniziative organizzate da Nord a Sud della penisola, eventi e appuntamenti in programma nelle principali città d’Italia per celebrare l’8 marzo all’insegna della cultura, dell’arte e della natura.

In occasione della Giornata internazionale della Donna 2023, ad esempio, il Ministero della Cultura promuove l’ingresso gratuito per le donne nei musei, nei parchi archeologici, nei complessi monumentali, nei castelli, nelle ville e giardini storici e in molti altri luoghi statali.

Le iniziative sono numerose, finalizzate a sensibilizzare sulla portata storica e culturale della festa della donna.

Festa della Donna a Roma

Iniziando da Roma, in occasione dell’8 marzo 2023 i Musei Capitolini organizzano un percorso artistico che attraversa le sale della Pinacoteca Capitolina alla scoperta dei dipinti dedicati alla raffigurazione della donna, tra Sante, eroine e dee dell’antichità.

Al Museo ETRU, invece, è possibile fare un viaggio nel passato scoprendo le acconciature delle donne etrusche percorrendo un itinerario attraverso diverse opere d’arte, testimonianze di abitudini, mode e stile.

A Mantova con Isabella d’Este

Sempre in occasione dell’8 marzo 2023, Palazzo Ducale aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e organizza un percorso guidato dedicato ai luoghi di Isabella d'Este, sposa di Francesco II Gonzaga e grande collezionista d'arte. È stato proprio dopo la morte del consorte nel 1519 che Isabella decise di trasferire la sua dimora i nei locali al piano terreno della Corte Vecchia, rinnovandoli e arricchendoli con affreschi, stucchi e decori dedicati alle scene di caccia dal significato allegorico.

Cinema al femminile a Torino

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, situato all’interno della Mole Antonelliana, propone l’ingresso ridotto per tutte le donne e organizza la visita guidata dedicata al Cinema al femminile, con focus sul mondo femminile dalla recitazione divistica di Italia Almirante Manzini fino a Marylin Monroe, coinvolgendo anche Leni Riefenstahl e Sandy Powell.

Ingresso gratuito al Parco Giardino Sigurtà nel veronese

Non lontano da Verona, il Parco Giardino Sigurtà situato a Valeggio sul Mincio riapre al pubblico e offre l’ingresso gratuito a tutte le donne nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo 2023. Un’occasione imperdibile per respirare l’atmosfera primaverile facendo tappa nel Grande Tappeto Erboso o nei Laghetti Fioriti e ammirando le prime fioriture di stagione.

Festa della Donna a Ercolano, Paestum e Velia

L’8 marzo 2023, infine, le donne possono entrare gratuitamente anche al Parco Archeologico di Ercolano, che per l’occasione propone la visita guidata tematica La Villa e la sua Principessa dedicata alla Villa Pignatelli, un esempio di dimora neoclassica ottocentesca perfettamente conservata e donata allo Stato per volere di Rosina Pignatelli, l’ultima erede.

Gli eventi non mancano anche al Parco Archeologico di Paestum, dove sono state organizzate la visita didattica Le figlie di Hera: l’altra metà della storia di Paestum e la visita guidata Le donne di Paestum tra mito e realtà. A Velia, infine, è prevista la visita didattica Alla scoperta delle donne di Velia.