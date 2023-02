Dagli Uffizi al Ponte Vecchio: cosa visitare a Firenze in un giorno

Firenze è probabilmente la città italiana più interessante dal punto di vista artistico. La Toscana, nel Medioevo e poi nell’Età Moderna, ha rappresentato una culla di cultura, sia sotto il profilo delle arti figurative, sia sotto quello della letteratura e di un primo approccio moderno alla scienza con Leonardo da Vinci e Galileo Galilei.

Non bisogna dimenticare inoltre il cinema nel XX secolo. Una visita a Firenze può comprendere, ad esempio, la scoperta di alcuni luoghi che fanno da sfondo a film importanti come Amici miei o I vitelloni. Ma quali sono i posti imprescindibili da visitare in un giorno a Firenze?

Gli Uffizi

La sola visita agli Uffizi in realtà potrebbe durare una giornata intera, tante e tali sono le bellezze da ammirare. La Galleria degli Uffizi è infatti un’immensa collezione d’arte allestita all’interno di un palazzo cinquecentesco progettato da Giorgio Vasari. Tra le opere recenti ci sono quelle di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Alessandro Botticelli, Piero Mantegna, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Caravaggio, ma anche diverse opere non autoctone ma di matrice europea. La Galleria degli Uffizi è aperta da martedì a domenica, dalle 8.15 alle 18.30. Il biglietto dà diritto all’accesso gratuito anche del Museo Archeologico Nazionale e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. Il biglietto intero costa 12 euro ma è possibile usufruire di agevolazioni o in alcuni casi di gratuità.

Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Il duomo di Firenze è intitolato a santa Maria del Fiore ed è stato completato nel XV secolo. Domina la città con la sua suggestiva e simbolica cupola realizzata da Filippo Brunelleschi e al suo interno ospita gli affreschi di Vasari e Federico Zuccari, ma anche opere di Donatello, Michelangelo, Arnolfo di Cambio e altri artisti. La cattedrale è aperta dalle 10.15 alle 16.45, mentre l’accesso alla cupola è consentito dalle 8.15 alle 19.30. I biglietti comprendono diversi pacchetti, con l’accesso anche al battistero di San Giovanni e al campanile di Giotto.

Palazzo Vecchio

In piazza della Signoria c’è Palazzo Vecchio, risalente al XIII secolo e sede del Comune. Notevole, con i suoi 94 metri la torre realizzata da Arnolfo, che contiene una stanza storicamente usata come piccolo carcere: ospitò, tra gli altri, Girolamo Savonarola prima dell’esecuzione. Il Palazzo Vecchio ospita anche i Musei Civici Fiorentini: con il suo impianto architettonico è ricco di per sé di opere d’arte al suo interno, con affreschi e decorazioni, ma inoltre contiene una vasta collezione d’arte che comprende anche in questo caso opere di Donatello e Michelangelo. Il biglietto intero costa 12.50 euro salvo agevolazioni e gratuità. Il museo può essere visitato tutti i giorni dalle 9 alle 19, con l’eccezione del giovedì in cui si chiude alle 14. Stessa eccezione per la torre, che però negli altri giorni può essere visitata dalle 9 alle 17.

Ponte Vecchio

Il Ponte Vecchio di Firenze è il più antico in città e risale al XIV secolo. Ha due particolarità: una architettonica e una di costume. La particolarità architettonica consiste nel fatto che il ponte possiede tre valichi ad arco ribassato e non a tutto sesto come era in uso precedentemente. La seconda particolarità risiede nel fatto che questo ponte, oltre a essere panoramico sull’Arno, ospita degli edifici, in gran parte esercizi commerciali.

Galleria dell’Accademia

Non si può visitare la bellezza di Firenze senza un passaggio ad ammirare la perfezione del David di Michelangelo. Lo si può fare programmando una tappa alla Galleria dell’Accademia, che tra l’altro ospita una delle più interessanti collezioni d’arte al mondo relativa all’Età Moderna. Il biglietto intero costa 12 euro, ma sono previste agevolazioni e gratuità. La Galleria può essere visitata tutti i giorni tranne il lunedì, il giorno di Natale e quello di Capodanno, tra le 8.15 e le 18.50.