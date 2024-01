Galizia e Porto

Partenza da Milano venerdì 19 aprile; rientro in Italia martedì 23 aprile 2024

Un tour di 5 giorni alla scoperta degli splendori della famosissima Santiago de Compostela, meta ogni anno di decine di migliaia di pellegrini, la cui maestosa Cattedrale è considerata uno dei più importanti edifici cattolici al mondo. Ricca di storia e curiosità, non è solo il luogo suggestivo e affascinante che segna il Cammino di Santiago ma anche uno dei migliori esempi di architettura preromanica spagnola.

Visiteremo questa città in modo approfondito, prima di partire per O Grove dove faremo una gita in barca lungo la Ria de Arousa, uno degli estuari più estesi in Galizia. Proseguiremo poi per Pontevedra, città dalla lunga tradizione marittima e mercantile, che conserva uno dei centri storici più importanti della regione. Entreremo in Portogallo diretti a Braga dove il centro medievale in sé è la principale attrattiva. Vi si trovano negozi di arte e prodotti tradizionali, musei e chiese, tra cui naturalmente spicca la Cattedrale, risalente a oltre mille anni fa. Raggiungeremo poi Porto e Guimares, ultime ma non meno belle tappe del nostro viaggio.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e dal Caporedattore della Cronaca di Milano Giannino della Frattina. Pernotteremo in due hotel 5 stelle, al prezzo speciale riservato di 1.950 euro a persona (supplemento per partenza da Roma 100 euro) in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Più che una destinazione questo è un viaggio nella storia e nei secoli; nell’arte, nella fede, nella cultura e nell’architettura. Un tour di 5 giorni alla scoperta degli splendori della famosissima Santiago de Compostela, meta ogni anno di decine di migliaia di pellegrini, la cui maestosa Cattedrale è considerata uno dei più importanti edifici cattolici al mondo. Ricca di storia e curiosità, non è solo il luogo suggestivo e affascinante che segna il Cammino di Santiago ma anche uno dei migliori esempi di architettura preromanica spagnola.

Visiteremo questa città in modo approfondito, prima di partire per O Grove, piccola località marittima della Galizia, dove faremo una gita in barca lungo la Ria de Arousa, uno degli estuari più estesi della regione. Proseguiremo poi per Pontevedra, città dalla lunga tradizione marittima e mercantile, che conserva uno dei centri storici più importanti della Galizia. A ridosso della ria della città si sviluppa l’antica urbe, un elegante intrecciarsi di viuzze, vicoli e piazze su cui si affacciano imponenti architetture civili e religiose. Entreremo in Portogallo diretti a Braga dove il centro medievale in sé è la principale attrattiva. Vi si trovano negozi di arte e prodotti tradizionali, musei e chiese, tra cui naturalmente spicca la Cattedrale, risalente a oltre mille anni fa. Raggiungeremo poi Porto, considerata a tutti gli effetti tra le città più belle del Portogallo, è ricca di fascino e vivacità. Tra meravigliosi azulejos (piastrelle di ceramica decorate che iniziarono ad essere prodotte dalla metà dell'800 e impiegate per ricoprire le facciate degli edifici in città) e l’inconfondibile sentore del vino più celebre di sempre, l’omonimo Porto, questa città è dolcemente lambita dal mare, che la incornicia e la rende un piccolo gioiello.

Il suo centro storico medievale fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco: Porto è stata una realtà molto florida e lo si può notare anche semplicemente passeggiando tra le sue strade e i suoi vicoli. Avenida dos Aliados è l’arteria principale su cui si affacciano antichi e caratteristici locali. L’ottocentesco viale ospita numerosi negozi che vendono prodotti tipici tra cui il celebre baccalà. Il quartiere della Ribeira è il quartiere più pittoresco; si adagia sulle sponde del fiume Douro, un dedalo di stradine tortuose e acciottolate, ripide discese e abitazioni color pastello.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e dal Caporedattore della Cronaca di Milano Giannino della Frattina. Pernotteremo in due hotel 5 stelle (uno è un famoso e storico Parodor spagnolo), al prezzo speciale riservato di 1.950 euro a persona (supplemento per partenza da Roma 100 euro) in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Ultima tappa del nostro viaggio sarà Guimaraes, considerata la culla del Portogallo perché vi nacque Afonso Henriques (che sarebbe poi diventato il primo re del Portogallo). Anche qui il centro storico, nella zona che era compresa fra le mura, è Patrimonio Mondiale.

Attenzione, posti limitati, prenotate subito.

Per informazioni e per prenotazioni: Passatempo, telefono: 035.403530; info@passatempo.it.