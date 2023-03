Giornate FAI 2023: da Lombardia a Piemonte, i luoghi imperdibili del Nord Italia

Sono 750 i luoghi italiani coinvolti nelle Giornate FAI di Primavera 2023, l’evento che celebra l’arrivo della bella stagione con l’apertura straordinaria dei siti meno conosciuti del territorio.

Sabato 25 e domenica 26 marzo torna infatti l’appuntamento imperdibile con l’evento promosso da Fondo per l’Ambiente Italiano, occasione perfetta per concedersi un tour speciale all’insegna dell’arte, della cultura e della natura.

Focalizzando l’attenzione sulle regioni del Nord Italia, ecco alcune proposte per sfruttare al meglio le Giornate FAI esplorando percorsi inediti e spesso inaccessibili al pubblico.

Lombardia

Molte delle città lombarde sono ricche di luoghi inesplorati che vale la pena di visitare almeno una volta. Partendo da Bergamo, ad esempio, è possibile visitare l’interno del Mausoleo Briolini di Gazzaniga, solitamente visibile solo dall'esterno, ma anche il Polo per l'Innovazione Tecnologica di Dalmine che rappresenta un centro di avanguardia per la ricerca e sviluppo tecnologico-industriale.

A Milano, invece, alle visite a Palazzo Marino e Palazzo Clerici è possibile aggiungere l’itinerario attraverso l'Headquarters Pirelli, dove hanno sede il Centro di Ricerca e Sviluppo dell'azienda ma anche la Fondazione Pirelli e la quattrocentesca villa Bicocca degli Arcimboldi.

Gli appassionati di televisione, invece, possono visitare la sede RAI di Corso Sempione, esplorandone gli spazi operativi normalmente chiusi al pubblico.

Piemonte

Chi si trova in Piemonte il 25 e il 26 marzo può visitare l’Arsenale militare di Torino, nel rione di Borgo Dora, un complesso composto da magazzini ed edifici destinati all'alloggio di operai progettato da Giovanni Castellazzi nel 1860.

Tra i borghi della regione, invece, è visitabile Rocca Grimalda in provincia di Alessandria, una fortezza naturale situata in una posizione strategica e storicamente inoppugnabile.

Il Castello di Masino, invece, domina la piana del Canavese da oltre mille anni circondato da un grande parco monumentale, una dimora sontuosa che ha ospitato una delle più illustri casate piemontesi.

Veneto

In Veneto, invece, durante le Giornate FAI di Primavera è possibile esplorare gli interni di numerose ville e palazzi, come il Palazzo Giacomelli e il Palazzo Vescovile di Treviso, Villa Sesso Schiavo nel vicentino, Villa Venier Contarini a Mira e Villa Grimani a Ceresolo, in provincia di Rovigo.

La visita alle aule storiche del Tribunale di Venezia, inoltre, permette di osservare da vicino gli arredi originali dell’aula della Corte d’Assise che rappresenta un’importante testimonianza del gusto dell'Ottocento.

Valle d’Aosta

Oltre alla visita alle dimore dei Signori di Pont-Saint-Martin, le Giornate FAI in Valle d’Aosta prevedono un itinerario inedito attraverso l'antico borgo di Etroubles situato sulla Via Francigena, a metà strada tra Aosta e il Colle del Gran San Bernardo. Un vero e proprio museo a cielo aperto allestito con 17 opere d'arte contemporanea di artisti italiani e non solo.

Trentino Alto-Adige

Dal Castello di Avio a Castel Madruzzo, fino al borgo di Lasìno in Valle di Cavedine da esplorare grazie a un percorso guidato: in Trentino Alto-Adige non mancano i luoghi ricchi di cultura e mistero così come i siti più innovativi.

È anche possibile visitare, infatti, il parco tecnologico NOI Techpark a sud di Bolzano, lungo sopravvissuto ai bombardamenti e trasformato in un vero e proprio Hub di innovazione.

Friuli-Venezia Giulia

Per gli appassionati di arte antica che si trovano a Udine, questo week end è possibile visitare la Cappella Arcoloniana e ammirare il ciclo di affreschi di Giulio Quaglio, ma anche la Pala d'Altare di Pietro Venier. Sempre a Udine, in occasione delle Giornate FAI apre al pubblico la storica Stamperia d'arte Albicocco, eccellenza nel settore della grafica e da sempre ai grandi Maestri dell'arte contemporanea.

A Trieste, invece, apre ai visitatori anche il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini a Palazzo Rittmeyer.

