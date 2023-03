Giornate FAI 2023: da Cottanello ad Acqualagna, passando per Assisi, Livorno e Tempio Pausania, ecco cosa visitare

Prende il via l'appuntamento primaverile con le Giorante Fai del 2023 di sabato 25 e domenica 26 marzo, un'occasione unica per ammirare le bellezze del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sono ben 750 i luoghi da visitare all'interno di 400 città disseminate lungo tutta la penisola, per una due giorni intensa di aperture al pubblico e gestita sapientemente dal Fondo Ambiente Italiano (FAI).

Una manifestazione molto attesa e giunta alla 31esima edizione, che permette di ammirare, scoprire o riscoprire posti solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Guidati dai volontari della fondazione per visite in luoghi selezionati, con la possibilità di offrire un contributo libero. Ecco gli appuntamenti più interessanti da visitare per il centro Italia.

Lazio

Non solo tour enogastronomici o i monumenti storici più classici, il Lazio offre la possibilità di visitare tanti luoghi o posti sconosciuti ma di grande pregio artistico. Nei pressi di Frosinone, a Paliano, è possibile effettuare una passeggiata tra gli antichi rioni alla scoperta delle vestigia del passato. Oppure ammirare la bellezza storica della Collegiata di S. Andrea Apostolo e del dipinto dedicato al santo a opera di Tommaso Conca, senza dimenticare Palazzo Colonna e la Biblioteca di S. Maria di Pugliano. Proseguendo nel tour si può raggiungere Cottanello vicino a Rieti per una passeggiata mistica presso i Prati a nord del borgo, per godere del silenzio e della pace della zona boschiva e dei pascoli. Si poò visitare poi il borgo di Cottanello e raggiungere l'antica villa romana di Collesecco. Le proposte del FAI proseguono anche a Tivoli con un'immersione nella storia e nella natura del Parco Villa Gregoriana, passando per Gradoli vicino a Viterbo e l'antica Villa Caviciana, oggi un'azienda agricola di prodotti biologici di alta qualità. Senza dimenticare Roma con la possibilità di visitare il Palazzo della Radio, la Caserma Giacomo Acqua, la Villa Wolkonsky e anche l'Osservatorio Astronomico di Roma sulle pendici di Monte Mario.

Marche

Imperdibile la bellezza della regione Marche, abbracciata dal mare Adriatico e protetta dagli Appennini, dove si possono ammirare tanti siti, edifici e luoghi del FAI ricchi di storia. Partendo proprio da Ancona con l'antica Chiesa di Santa Maria della Piazza all'interno del centro storico della città e proseguendo con la chiesa del Gesù dalla facciata curvilinea. Per un'immersione della natura ci si può spingere verso il Castello di Scapezzano, a Senigallia, collocato a 166 metri di altezza davanti al mare oppure raggiungere il percorso naturalistico che collega la Chiesa della Madonna del Soccorso con la strada comunale della Cannella e il borgo di Roncitelli. Ad Ascoli Piceno invece si possono raggiungere il Museo Diocesano, il complesso edilizio dell'ex Cereria e Palazzo Piccolomini. Proseguendo verso San Benedetto del Tronto si può visitare anche lo stadio comunale Riviera delle Palme, mentre a Fermo tra le tante location storiche è accessibile Palazzo Vinci Giugliucci con le sue decorazioni gentilizie. A Recanati è bene visitare l'Orto sul Colle dell'Infinito, a pochi passi dalla casa del poeta Giacomo Leopardi, per poi raggiungere Acqualagna e la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per un viaggio nella storia e nella natura.

Toscana

Ricca di storia e di paesaggi unici, la Toscana è tra le regioni più amate, frequentate e visitate, non solo dai tanti turisti che amano perdersi tra colline, arte e mare. Passare da Firenze è d'obbligo, sia per i luoghi più noti che per scoprire piccole perle di bellezza come la Villa Schifanoia-Eui lungo le colline fiesolane, con un elegante giardino all'italiana, gli interni e l'ex biblioteca solitamente non aperti al pubblico. Passando per Massa Carrara si può visitare l'antico treno ospedale centoporte utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale dalla Croce Rossa Italiana. In provincia di Lucca ci si può imbattere nell'amabile borgo di Serravezza a pochi passi dalle Alpi Apuane, mentre a Montecatini Terme si possono visitare le antiche terme Tamerici ornate da fregi neorinascimentali e la creatività di Galileo Chini. Per poi passare da Livorno per ammirare il Cimitero Comunale La Cigna, il Cimitero Ebraico di viale Ippolito Nievo, il Cimitero Greco-Ortodosso e il Cimitero Monumentale Olandese Alemanno.

Umbria

Cultura, natura e tranquillità, ecco gli ingredienti principali di questa regione così unica, in grado di offrire scorci unici e ancora poco noti. Le zone più note permettono di scoprire luoghi imperdibili come il Cimitero Monumentale e il relativo Famedio di Città di Castello. Oppure l'Ex Convento di Santa Maria Maddalena a Perugia, ma anche il Bosco di San Francesco ad Assisi collocato a pochi passi dall'omonima Basilica dove si fondono storia, natura e spiritualità. A Terni si può ammirare il rinnovato splendore della chiesa e del convento dei Francescani Osservanti di S. Maria delle Grazie, riaperto al pubblico solo nel 2019 dopo anni di abbandono e restauri. Ad Amelia, vicino a Terni, ci si può immergere nella natura facendosi accompagnare dal bacino del Rio Grande, per una camminata nella storia di 3,5 chilometri. A Foligno, invece, si può percorrere lo storico centro storico raggiungendo anche la sede di alcuni antichi palazzi fino ai murales cileni di Porta romana.

Sardegna

La storia e la natura, da sempre, si stringono in un abbraccio antico, proprio come le bellezze e i luoghi della Sardegna. Parte integrante delle giornate del FAI, la regione offre la possibilità di ammirare l'antico ospedale San Francesco a Nuoro dismesso alla fine del 1970 ma riportato agli antichi splendori. A Cagliari si possono visitare le opere di conservazione dell'Istituto dei Ciechi Maurizio Falqui, raggiungendo i luoghi simbolo come l'atrio, la cappella, la sala riunioni fino a consultare il materiale didattico storico e la sala informatica con i nuovi ausili tecnologici. A Tempio Pausania, vicino a Sassari, si può accedere alla struttura dell'ex-carcere La Rotonda a pianta circolare con cortile interno, per poi raggiungere l'ex carcere di San Sebastiano a Sassari, costruito tra il 1857 e il 1871. Ad Assemini è possibile ammirare le Saline Conti Vecchi, collocate all'interno di un'immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale per un impianto tuttora produttivo. Vicino a Nuoro è presente il complesso archeologico di S'arcu 'e is Forros, nel territorio di Villagrande Strisaili alle porte dell'Ogliastra lungo la strada che la collega alla Barbagia. Ultima tappa è la spiaggia delle piscine a Punta Don Diego, a circa 7 km da Palau, dove si trova la Batteria Talmone tra i profumi di ginepro, alloro e mirto, testimonianza storica della storia militare del paese.