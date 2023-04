Gita di un giorno dove andare

Anche una sola giornata passata fuori dalle mura domestiche può aiutare a svagarsi e ricaricare le energie, soprattutto se si opta per una gita fuoriporta alla scoperta dei tesori d’arte Made in Italy e degli scenari più suggestivi che è possibile trovare da Nord a Sud dello stivale.

Per un’escursione che dura un solo giorno, ad esempio, è possibile dedicarsi alla visita di una città d’arte focalizzando l’attenzione sui monumenti più importanti, oppure scegliere di visitare un parco o un sito paesaggistico magari approfittando della bella stagione e del graduale aumento delle temperature.

Mantova, Palazzo Ducale e Palazzo Te

Iniziando dalla Lombardia, fare tappa a Mantova permette di visitare in un’unica giornata sia Palazzo Ducale sia Palazzo Te. Il primo si trova nel centro storico, la reggia della famiglia Gonzaga composta dalla Corte Nuova, dalla Corte Vecchia e dal Museo Archeologico.

Oltre alle splendide sale, come la Sala dei fiumi, la Stanza degli arazzi e la Sala dello zodiaco, Palazzo Ducale conserva al suo interno la Camera degli Sposi decorata da Andrea Mantegna, esempio di pittura prospettica rinascimentale che culmina con il celebre oculo centrale sul soffitto.

La visita al Palazzo Ducale richiede meno di due ore, rendendo possibile nell’arco della stessa giornata il tour di Palazzo Te, situato nella zona meridionale di Mantova. La villa rinascimentale, voluta da Federico II Gonzaga e realizzata da Giulio Romano, è ricca di ambienti ed esterni da visitare tra i quali spicca indubbiamente la Sala dei giganti, un vero capolavoro dell’illusionismo dell’epoca.

Basilica di San Pietro e Musei Vaticani

Chi si trova non lontano dalla Capitale può dedicare una giornata alla visita di Città del Vaticano, esplorando sia la Basilica di San Pietro sia i Musei Vaticani situati a breve distanza dalla celebre piazza. Dopo aver ammirato l’interno della chiesa, ad esempio, è possibile salire fino alla cupola e godere di un panorama mozzafiato su Roma.

La visita ai Musei Vaticani richiede due o tre ore, compiendo un viaggio attraverso una delle raccolte d’arte più grandi del mondo accumulata dai papi. Oltre alla pinacoteca è possibile ammirare la Cappella Sistina e gli appartamenti papali decorati con gli affreschi di Raffaello e Michelangelo.

Cascate delle Marmore

A pochi chilometri da Terni, le Cascate delle Marmore rappresentano una delle cascate più alte d’Europa, grazie ai 165 metri. Sono formate dalla confluenza del fiume Velino nel fiume Nera e sono situate all’interno di un vasto parco suddiviso in vari sentieri, immersi in una ricca vegetazione.

Sono itinerari di varia difficoltà che possono essere percorsi a piedi, soffermandosi anche sul Balcone degli Innamorati situato di fronte al primo salto della Cascata. È uno speciale terrazzo collocato proprio all’interno del getto dell’acqua, incastonato nella rocca.

Reggia di Caserta

La visita alla Reggia di Caserta, la residenza reale appartenuta ai Borbone delle Due Sicilie, comprende il Palazzo e il Parco Reale, oltre al Giardino Inglese, al Bosco di San Silvestro e all'Acquedotto Carolino. All’interno è possibile ammirare lo Scalone d'Onore, usato per accedere agli appartamenti reali tra cui la sala di Astrea e la sala di Marte, la sala del Trono, l'Appartamento del Re quello della Regina, la Biblioteca e la Pinacoteca.

Una menzione a parte merita l’immenso Parco Reale realizzato per Carlo di Borbone da Luigi Vanvitelli, insieme a suo figlio Carlo. È un progetto che rimanda ai giardini francesi e incentrato su un viale centrale, la Via d’Acqua, che culmina con la celebre Fontana di Diana e Atteone. È possibile percorrere il parco a piedi, in bicicletta o usufruendo della pratica navetta.