I Quattro Mori, lo scomodo simbolo di Livorno

Sebbene gran parte della Toscana sia molto diversa dall'immagine da cartolina così popolare all'estero, c'è un posto che noi stessi toscani consideriamo particolarmente strano. Tutto in questa città sembra alieno, a partire dall'atmosfera che si respira. Tanto antiche, tradizionali, sempre uguali a sé stesse sono le altre città, tanto questa è moderna, cosmopolita, in perenne cambiamento.

Se Pisa ha la Torre Pendente, Firenze la Cupola del Brunelleschi e Siena Piazza del Campo, questa nuova arrivata ha un monumento costruito altrove da un principe straniero dedicato ad una tra le pagine più oscure della storia toscana. Cosa hanno fatto gli abitanti? Si sono dimenticati del principe, adottando quei prigionieri incatenati ai suoi piedi. Ecco perché questa settimana "What's Up Tuscany", il podcast nel quale vi raccontiamo la Toscana una storia alla volta, vi porta a Livorno per raccontarvi tutto quel che c'è da sapere sul simbolo "scomodo" di questa città nuova, il monumento dei Quattro Mori. ASCOLTA LA STORIA





Se ascolterete la puntata intera, premendo il triangolino bianco nel player qui sopra, vi spiegheremo come in realtà questo monumento fu voluto da Ferdinando I dei Medici, Granduca di Toscana, per celebrare le vittorie in mare dell'Ordine di Santo Stefano nella guerra di corsa contro i pirati saraceni ed i corsari turchi. Esamineremo nel dettaglio le tecniche innovative nel fondere gli splendidi bronzi dei Quattro Mori usate da mastro Tacca, allievo del Giambologna, che volle usare due prigionieri di guerra come modelli, per rendere le statue più realistiche. Ripercorreremo le varie vicissitudini del monumento e le varie leggende e superstizioni che lo circondano, a partire da quella che vuole i due prigionieri liberati dopo che le statue furono installate alla base del monumento.

Infine esamineremo le tante polemiche che circondano i Quattro Mori, a partire da chi lo ritiene un inno alla schiavitù, fenomeno purtroppo molto comune su entrambe le sponde del Mediterraneo all'epoca. Cosa ne pensano i livornesi? Se la ridono. Per loro i Quattro Mori sono un inno alla libertà, alle seconde opportunità e alla storia di Livorno, città costruita da prigionieri di guerra e popolata da ex galeotti in cerca di una nuova vita.

Forse questo vi aiuterà a capire perché i livornesi non siano simpatici a tutti: dopo quasi cinque secoli lo spirito ribelle, individualista ed anarchico di questa città nuova è ancora vivo e vegeto. Magari non sarà elegante o ricca di storia come le sue vicine, ma questo è quello che la rende vitale, affascinante e davvero unica.

