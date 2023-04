"Italia eccellenza del glamping". Sergio Redaelli ci racconta il turismo di lusso open air

Il glamping in Italia è una realtà in forte espansione, che trova il suo naturale terreno di evoluzione nello straordinario patrimonio naturalistico del nostro Paese. Dalle coste all'entroterra, infatti, l'Italia offre location privilegiate per la nascita di strutture ricettive immerse nella natura, dove il turista può godere a pieno dei propri spazi. L'Italia vanta delle eccellenze nel mondo del glamping e del turismo open air, che contribuiscono alla promozione e alla divulgazione di questo modo di viaggiare. Il concetto di glamping unisce il glamour a quello di vacanza all'aria aperta, offrendo ai turisti tutto ciò che è lusso e comfort. In questo contesto si inseriscono, nel merito, le mobile home, unità abitative mobili dotate di ogni comodità, sempre più sostenibili e votate all'integrazione ambientale.

"Noi, benché siamo costruttori di prodotti che vengono utilizzati nel mondo del glamping, quindi tende e mobile home, l'idea è quella di dare visibilità alla vacanza open air e la qualità dei prodotti è cresciuta tantissimo e di conseguenza cerchiamo di promuovere le mobile home, assimilabili a maxi caravan, che abbiano sempre più qualità ed emozione ma soprattutto sostenibilità e inserimento nell'ambiente in cui vengono posizionate", ci spiega Sergio Redaelli, CEO di Crippaconcept. L'aspetto della sostenibilità basati sul non consumo di nuovo suolo e di integrazione ambientale è sempre più rilevante in questi contesti, considerando che i glamping sorgono all'interno di aree naturali che gli stessi gestori puntano a preservare per continuare a garantire l'offerta ed esperienza ai propri clienti.

"Quando progettiamo pensiamo sempre alla vacanza e all'emozione. La mobile home Freedhome è un'evoluzione di prodotto ma non è l'unica, perché cerchiamo di proporre soluzioni emozionali per la vacanza open air. La Freedhome è un ambiente ricercato, perché il glamping è un'evoluzione glam del campeggio e tante volte si confonde con le soluzioni esclusivamente abbinate alle tende lodge ma in realtà è tutto ciò che può essere un lusso immerso in un ambiente naturale", prosegue Redaelli. Proprio in relazione alla Freedhome, la cui seconda generazione è stata presentata durante l'ultima Design Week di Milano, nasce con il "progetto di cambiare l'estetica di una mobile home, che prima erano solo un derivato di un container. La Freedhome2 è il frutto dell'idea di creare un nuovo tipo di appartamento su ruote, che si distinguessero dai tradizionali maxi-caravan per il loro concetto innovativo di spazi e dimensioni. Come evoluzione della precedente Freedhome1, la Freedhome2 presenta un layout interno rivisitato, dimensioni maggiori e un restyling di lusso. Il progetto è stato sviluppato con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti, che richiedono un prodotto molto confortevole e rifinito di alta gamma e dalle prestazioni superiori. Inoltre, la tendenza è quella di evolvere, cercando di superare le aspettative dei clienti e di anticipare le tendenze del mercato.

E sono proprio i viaggiatori e i turisti al centro dell'idea del glamping, le loro necessità e aspettative in riferimento a una determinata meta turistica, scelta sulla base di criteri ben definiti. L'Italia, come ci spiega Redaelli, vanta delle eccellenze europee nel mondo del glamping, tra le quali Cavallino Treporti: "È il sesto comune di Italia per affluenza turistica. Fa sette milioni di presenze in 4/5 mesi di attività ed è una località vicino a Jesolo molto conosciuta all'estero. I clienti di questa zona sono tedeschi, olandesi, danesi, che per propria cultura hanno valori molto alti e anche per questo motivo il mostro prodotto qui si inserisce molto bene". In Italia questa forma di turismo è ancora poco nota ma "in queste strutture l'eccellenza del prodotto come Freedhome è estremamente necessaria, perché si è arrivati a numeri e cifre di vendita importante. Il pubblico italiano sta scoprendo ora questo tipo di vacanza, soprattutto a seguito del Covid quando si è riscoperto il valore degli spazi personali andando alla ricerca del distanziamento per necessità".

I numeri del turismo in Italia sono stati molto positivi negli ultimi anni, ma il mantenimento di questi risultati dipenderà anche dalla capacità di evolvere con costanza. La sfida consiste nel saper offrire ai visitatori esperienze uniche e memorabili. In questo senso, le regioni meridionali e centrali del paese hanno un grande potenziale per evolvere questo prodotto turistico, grazie alla loro storia, alla cultura, alla natura e all'enogastronomia. Tuttavia, sarà necessario investire in infrastrutture, servizi e formazione del personale per garantire la qualità e la competitività dei prodotti turistici offerti. "Le classifiche delle presenze turistiche vedono, per esempio, Bibione e Lazise tra i primi posti e sono due località con elevata presenza di camping. A Cavallino Treporti, per esempio, il 38% dei sette milioni annui si concentra in due strutture che sono quelle più importanti che arrivano a contenere fino a 12mila persone e che sono l'eccellenza europea del glamping", prosegue Sergio Redaelli. L'evento del Fuori Salone, come ha sottolineato il CEO di Crippaconcept, è stato votato anche e soprattutto alla promozione a questo tipo di vacanza per sradicare il concetto vintage di campeggio. "In alcune villaggi camping della Croazia, si è assistito ad una trasformazione in cui gli alloggi inizialmente semplici e modesti sono stati sostituiti da mobile home più sofisticate e confortevoli, che ora si presentano come dei veri e propri villaggi resort turistici. Questo cambiamento ha portato a un aumento della qualità dei servizi offerti e della competitività dei prezzi. Ad esempio, nel 2022 si sono toccati dei picchi per una mobile home a 1250 euro a notte, segno dell'evoluzione del mercato e dell'aumento della domanda di comfort e lusso", ci spiega Redaelli.

Ovviamente il glamping non è un concorrente del mondo degli hotel ma è un modo diverso di vivere le vacanze, che sta prendendo piede in tantissimi Paesi. "In Germania la destinazione Italia è più richiesta più della stessa Germania", ci dice ancora Redaelli citando i dati ADAC Camping, un servizio di guida ai campeggi e di prenotazione online gestito dal club automobilistico tedesco ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), il quale offre ai propri membri una vasta scelta di campeggi in Europa, tra cui anche Spagna e Francia ma la realtà dei fatti vede l'Italia come destinazione più richiesta.

Il Fuori Salone rappresenta un'opportunità unica per promuovere il prodotto di glamour camping, noto anche come "glamping", in un contesto che ancora non conosce questo Design di Vacanza. Nonostante il nostro paese offra alcune delle migliori destinazioni per il turismo all'aria aperta, molte persone non conoscono ancora questa forma di vacanza. Il Fuori Salone offre un grande evento cross-over di Design e Lifestyle e di visibilità importante per far conoscere il glamping , al pubblico italiano e internazionale, mettendo in mostra il Made in Italy, le eccellenze e la qualità dei prodotti offerti dalle aziende italiane. In questo modo, il Fuori Salone diventa un'occasione per sensibilizzare il pubblico sul valore del glamping e per promuovere l'offerta turistica del nostro paese.