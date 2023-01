L'elmo di Caterina e il liquore dei Medici

Sebbene la Toscana sia giustamente famosa per la altissima qualità delle sue specialità gastronomiche e i suoi vini, non sono molti i turisti che si precipitano dalle nostre parti per gustare i dolci di questa nostra piccola patria. Verrebbe quindi da pensare che i toscani siano trinariciuti sostenitori del salato e che vadano avanti a forza di schiacciate, lampredotti e chi più ne ha più ne metta. La cosa, ovviamente, è una sciocchezza sesquipedale, visto che la nostra regione ha una quantità incredibile di dolci, torte, biscotti tali da far andare in brodo di giuggiole anche il più schizzinoso degli snob da pasticceria. Pochi di questi prodotti, però, hanno una storia così affascinante come il semifreddo che appassiona il Valdarno da almeno cinque secoli.

Tutto di questa torta che non è gelato ma ci assomiglia abbastanza è speciale, dal nome alle modalità di preparazione al personaggio singolare che se lo inventò. Il fatto che rimanga il preferito dei fiorentini è prova provata di quanto sia straordinario. Ecco perché questa settimana What's Up Tuscany, il podcast settimanale che vi racconta la Toscana attraverso le storie dei luoghi, personaggi e prodotti che l'hanno resa unica al mondo, vi riporta nella capitale per dirvi tutto quel che c'è da sapere sul meraviglioso zuccotto e sul liquore che ne è parte fondamentale, l'alchermes. ASCOLTA LA STORIA



Se premerete il triangolo bianco sul player qui sopra, potrete ascoltare la mia (spero) piacevole voce che vi narra la complicata origine del primo semifreddo della storia, cosa lo renda davvero unico, chi fosse la Caterina e perché l'elmo è entrato in questa vicenda particolare. Visto che per fare uno zuccotto come si deve serve assolutamente un liquore molto specifico, ripercorreremo la storia dell'alchermes, l'antica bevanda nata nel Medioevo che ha peraltro vissuto un rinascimento in questi ultimi anni. Questo liquore dal nome di origine araba e dal colore rosso vivace è parte integrante sia dello zuccotto che della zuppa inglese, i due dolci al cucchiaio preferiti dai toscani fin dalla notte dei tempi. Visto che al di fuori del Granducato non si trova facilmente, vi insegneremo poi come preparare uno zuccotto perfetto con una ricetta passo passo a prova di bomba. Se ci riesce un cuoco modestissimo come il sottoscritto, non avrete alcun problema - ne sono sicuro!

Siete innamorati della Toscana o volete saperne di più sui prodotti tipici di questa terra, gli angoli nascosti che conosciamo solo noi del posto, le pagine di storia rimaste per qualche ragione incollate nel grande libro della storia?

