Leolandia, dove tra draghi e attrazioni si guida anche il futuro

Chiamatelo il paese delle meraviglie e non sbaglierete. Basta guardare gli occhi dei bambini che lo popolano per capire come il tasso di felicità raggiunga livelli oltre i limiti consentiti. Trenini, giochi d'acqua, oltre 50 giostre, spettacoli e anche educazione alla sostenibilità: a Leolandia c'è questo e molto altro. Con la nuova stagione estiva alle porte, il parco di Capriate San Gervasio (provincia di Bergamo) si anima di leggende e si popola di mastodontici draghi. L’ultimo arrivato è Idra: un gigantesco esemplare di 55 quintali per 18 metri di lunghezza e 6.5 metri di altezza, con 7 teste dallo sguardo minaccioso che sorvegliano le principali attrazioni del parco.

I piccoli possono salire a bordo di macchine volanti e vascelli pirata e vivere da protagonisti le misteriose leggende che avvolgono le figure alate e la loro presenza al parco. Dal 18 maggio, i bambini potranno anche ricevere la loro prima "patente". Infatti, grazie alla partnership con Be Charge, società di Plenitude, è presente la Scuola Guida Futuro, una nuova attrazione in cui i bambini potranno guidare veicoli elettrici adatti alla loro età e ricevendo così la loro prima licenza di guida elettrica.

Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, ha dichiarato: " Siamo orgogliosi di essere il primo parco a tema ad ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso.

Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per realizzare questa attrazione che, oltre ad accrescere ulteriormente l’appeal del parco, contribuirà alla diffusione di un’idea di mobilità più sostenibile nelle nuove generazioni che hanno anche un peso importante nell’orientare le scelte dei genitori verso modelli di consumo più evoluti”.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E alla fine, all'uscita dei cancelli, a essere felice non saranno solo i piccoli ma anche gli adulti.