Lomo’ Instant Wide GLASS, quando la fotografia istantanea diventa una cosa seria

Sarà anche una toy-camera, e del gioco ha tutte le caratteristiche divertenti, ma di certo la Lomo’ Instant Wide GLASS è anche una cosa seria. L’ho testata di recente, ed è stata un’autentica sorpresa. Prodotta da Lomography, specializzata in fotografia analogica dal 1992, si tratta di una fotocamera a sviluppo istantaneo piuttosto performante che offre il controllo creativo dell'esposizione e una qualità delle immagini di medio formato che di norma si può ottenere solo con un vero obiettivo in vetro. Il corpo macchina è grande e utilizza il più ampio di tutti i formati di pellicola istantanea moderni (la Instax Wide prodotta da Fujifilm), quindi le fotocamere che lo utilizzano devono essere abbastanza grandi da contenere una cartuccia di pellicola e devono montare un obiettivo che copra l'area di immagine riempita dalla pellicola, per intenderci formato 86x108mm, per una dimensione del frame di 62x99mm. Tra le sue caratteristiche più interessanti c’è l’ottica, molto diversa dalle altre “macchine giocattolo”: si tratta di un medio tele in vetro multistrato da 90 mm di focale (35mm equivalenti) che restituisce un’alta qualità dell’immagine. Ha impostazioni dell’otturatore e del diaframma completamente automatiche con modalità di scatto manuali e sperimentali aggiuntive che consentono davvero di divertirsi. Permette di scattare in studio controllando i flash grazie a un ingresso e all’attacco per il treppiede e il diaframma manuale aggiuntivo di f/22.

La Instant Wide GLASS è anche equipaggiata di un copriobiettivo con funzione di telecomando per lo scatto a distanza, quando vogliamo farci un autoritratto, o temporizzato per programmarla a scattare senza il nostro tocco e ridurre così i micromovimenti quando usiamo i tempi lunghi di esposizione. Ha diverse modalità di esposizione: automatica, a priorità di diaframma e a priorità di tempo, per fotografi che amano il controllo del mezzo che hanno tra le mani. Le sperimentazioni creative continuano con le inquadrature a distanza ravvicinata (si può arrivare fino a 30cm dal soggetto), si possono realizzare le multiesposizioni usando un dispositivo incluso nella confezione di acquisto che va sovrapposto all’obiettivo, o è possibile attivare la posa B per le lunghe esposizioni in carenza di luce.

I filtri in gelatina, sempre in dotazione nella confezione, sono un’altra chicca per dilettarsi in inquadrature colorate e giochi di luce che tagliano il

fotogramma. Gli intervalli di messa a fuoco sono quattro, altro strumento intrigante per raccontare il mondo con i vostri occhi. Il prezzo del prodotto è di 279 euro. Trovate le caratteristiche riassunte e tutte le info qui