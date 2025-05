Maratea e Metapontino: la Basilicata si apre al lusso e al turismo lento con "La Dolce Vita Orient Express"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia ha una nuova destinazione di lusso che si proietta verso il turismo internazionale. Maratea, nota anche come "Perla del Mediterraneo", è distesa lungo circa 30 chilometri di costa incontaminata che si affaccia sul Mar Tirreno e per il 21esimo anno consecutivo è stata insignita della prestigiosa "Bandiera Blu". Da quest'anno sarà una delle tappe ufficiali de "La Dolce Vita Orient Express", il treno di lusso che attraversa l'Italia e offre destinazioni esclusive ai suoi passeggeri, di provenienza prevalentemente straniera. Chi salirà a bordo del treno, o semplicemente sceglierà Maratea, il Metapontino e, in generale, la Basilicata per la sua vacanza, troverà ad accoglierlo, oltre che un mare cristallino, una serie di eventi di prim'ordine per una vacanza indimenticabile.

Dal 29 maggio al 2 giugno, si dà inizio all'estate con il "Maratea Sud Fest" e "Il Richiamo del Mare", la prima dedicata alla vivacità della cultura popolare, l’altra all’esplorazione dell’ambiente naturale. I vicoli e le piazze di Maratea si riempiranno di suoni, colori e profumi che costruiranno un quadro sensoriale appassionato sulla bellezza di questi luoghi. Il 21 giugno, invece, in occasione del solstizio d'estate, le piazze si trasformeranno in palcoscenici naturali per la "Festa della Musica" e il 29 giugno si terrà poi il Giubileo dell’Ambiente in occasione della processione a mare in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Quindi, il Palazzo De Lieto, scrigno di arte e storia, resterà aperto tutti i weekend fino al 22 giugno. Ma sono tante le attività che si possono fare a Maratea, tra escursioni in kayak, immersioni, o semplicemente un momento di relax sulle spiagge di Marina, Acquafredda, Porto, Cersuta, Castrocucco e Fiumicello-Santa Venere.

Così come il Metapontino offre scenari incantevoli per circa 40 chilometri da Nova Siri a Metaponto, attraversando Policoro, Scanzano Jonico, Rotondella e Marina di Pisticci. Dalle spiagge all'entroterra, il metapontino è una destinazione di arte, cultura e divertimento. Questa cosa, per altro, è l'ideale per chi desidera provare gli sport da tavola e da vela, grazie alla presenza costante del vento termico, favorito da fondali bassi e assenza di rilievi, e ai servizi del Circolo Velico Basilicata Vela dei fratelli Vena e la Lega Navale di Matera - Magna Grecia. L'entroterra, poi, è testimone di epoche lontane, di civiltà che l'hanno attraversato lasciando il loro segno indelebile.

Il, con i resti dell'agorà, del Teatro Ekklesiasterion e le 15 colonne doriche del Tempio di Hera (Tavole Palatine), e ancora per ama la storia è immancabile una visita al Museo Archeologico Nazionale della Siritide racconta la storia delle colonie greche di Siris ed Herakleia. Non resta che partire alla scoperta di una delle regioni più affascinanti del Belpaese.