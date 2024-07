Namibia: 14 indimenticabili giorni per veri viaggiatori

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 26 ottobre all’8 novembre e dall’8 novembre al 21 novembre 2024

Un tour a lungo atteso alla scoperta degli splendori di un Paese che ha una natura spettacolare con panorami mozzafiato e una cultura molto diversa dalla nostra, e proprio per questo ancora più affascinante.

La Namibia intriga anche per le sue apparenti contraddizioni: oceano e deserti; dune di sabbia e picchi rocciosi; rigogliosi parchi e laghi prosciugati; cittadine sul mare e villaggi tradizionali in zone desertiche; giraffe, elefanti e leoni. Visiteremo differenti parchi e deserti; faremo molti safari fotografici per incontrare gli animali selvaggi più affascinanti. Dormiremo in lodge nella natura; vivremo grandi emozioni e godremo di panorami da ricordare per sempre.

Accompagnati nel viaggio da Marcello Zacchè, Caporedattore dell'Economia de il Giornale, nella partenza di ottobre – e dal giornalista di viaggi Stefano Passaquindici nella partenza di novembre.

Soggiorno in strutture 5* e 4* ad eccezione del Damaraland cat. Standard al prezzo speciale riservato di 6.290 euro a persona in pensione completa; voli di linea, tasse aeroportuali, escursioni, ingressi nei parchi, safari e tasse incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530 info@passatempo.it

Un viaggio a lungo atteso e più volte rimandato, per tanti motivi, diventa finalmente realtà. Namibia paese sconfinato ed in larga parte incontaminato, ricco di caratteristiche diverse: dalle incisioni e pitture rupestri risalenti dai 20.000 ai 2.000 anni fa, ad un deserto lungo ben 1.600 km e largo 200 km conosciuto come il «deserto vivente» poiché supporta un fragile ecosistema di piante e animali che hanno saputo adattarsi a condizioni estreme, alle 11 etnie diverse che abitano il Paese tra cui gli Himba popolo di pastori nomadi, ai Boscimani cacciatori e raccoglitori d’acqua i quali a loro volta da secoli sopravvivono in questo territorio arido. Ovviamente molto importanti sono i parchi nazionali tra cui il più conosciuto è il parco Etosha. Le distanze sono importanti proprio perché gli spazi sono immensi, basti pensare che in un territorio pari a circa 3 volte l’Italia la popolazione è di poco superiore ai 2 milioni di abitanti. A differenza degli altri Paesi dell’Africa Australe le strutture alberghiere, pur essendo di un buon standard, non sono paragonabili alle strutture lussuose presenti nei Paesi confinanti. Una destinazione per autentici viaggiatori quindi, più che per turisti, in cerca di nuove esperienze naturali e culturali. Ovviamente sempre con la garanzia della sicurezza e del comfort. Andremo alla scoperta degli splendori di un Paese che ha una natura spettacolare con panorami mozzafiato e una cultura molto diversa dalla nostra, e proprio per questo ancora più affascinante. La Namibia intriga anche per le sue apparenti contraddizioni: oceano e deserti; dune di sabbia e picchi rocciosi; rigogliosi parchi e laghi prosciugati; cittadine sul mare e villaggi tradizionali in zone desertiche; giraffe, elefanti e leoni. Ma anche otarie, delfini e fenicotteri lungo la costa. Visiteremo differenti parchi e deserti; faremo molti safari fotografici per incontrare gli animali selvaggi più affascinanti. Dormiremo in lodge nella natura; vivremo grandi emozioni e godremo di panorami da ricordare per sempre.

Saremo accompagnati nel viaggio da Marcello Zacchè Caporedattore dell’Economia de il Giornale - nella partenza di ottobre – e dal giornalista di viaggi del vostro quotidiano Stefano Passaquindici nella partenza di novembre.

Ci muoveremo sulle lunghe distanze a bordo di un Overland Truck, appositamente modificato per poter permettere di raggiungere gli angoli più belli di questo Paese. Una volta nei lodge useremo dei piccoli fuoristrada per muoverci più agevolmente.

Soggiorneremo in strutture 5* e 4* ad eccezione del Damaraland (cat. standard) al prezzo speciale riservato di 6.290 euro a persona in pensione completa; voli di linea, tasse aeroportuali, escursioni, ingressi nei parchi, safari e tasse incluse.

I posti sono davvero limitatissimi, non più di 24 viaggiatori a partenza, e molti di voi hanno già prenotato. Se davvero volete essere dei nostri, prenotate oggi stesso, perché difficilmente poi rimarranno dei posti.

Il viaggio sarà davvero spettacolare e, se non lo avete già ricevuto, chiedete il programma perché questo articolo non basta certo a illustrarlo in modo completo e articolato.

Per informazioni e prenotazioni, contattate Passatempo: telefono 035.403530; mail: info@passatempo.it.