Notte di San Lorenzo, eventi e dove vedere le stelle

La notte di San Lorenzo 2023 si avvicina e anche quest’anno non mancano le occasioni per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti, uno dei fenomeni estivi più attesi.

La notte del 10 agosto, infatti, è il momento dell’anno caratterizzato da una maggiore probabilità di ammirare le scie luminose generate da uno sciame di meteoriti, le Perseidi. Proprio per questo motivo, in molte località italiane vengono organizzati eventi speciali per osservare il cielo stellato in modo dettagliato.

Da Nord a Sud, in particolare, è possibile vedere le stelle cadenti scegliendo un luogo buio e lontano dalle luci cittadine, come un parco o la spiaggia. Ecco una selezione di manifestazioni allestite ad hoc in diverse città.

Stelle cadenti al Castello del Catajo

La sera del 10 e dell’11 agosto, il Castello del Catajo a Battaglia Terme nel padovano ospita un evento speciale per scoprire tutti i segreti delle “Lacrime di San Lorenzo”, grazie alla sapiente guida di un astronomo. Sarà anche possibile prendere parte alla visita guidata per conoscere meglio il Piano Nobile del castello.

Dove andare il 10 agosto a Milano

Milano offre numerosi punti panoramici per osservare le stelle cadenti, al riparo dalle luci metropolitane. Il Parco di Trenno, ad esempio, così come parco pubblico Boscoincittà e il Parco delle Groane, un vasto spazio verde aperto e protetto che il Comune di Milano condivide con i Comuni di Como e Monza-Brianza.

Dove vedere le stelle cadenti a Torino

Anche a Torino è possibile dedicare la notte del 10 agosto all’osservazione delle stelle, ad esempio recandosi al Planetario e partecipare alla serata osservativa a occhio nudo e con telescopio.

Il capoluogo piemontese, inoltre, vanta anche altri siti ideali per godersi lo spettacolo delle Perseidi, come il Parco del Valentino, il Monte dei Cappuccini e la zona della Basilica di Superga

Notre di San Lorenzo a Roma: cosa fare

Chi si trova nelle vicinanze della Capitale può optare per una visita al belvedere dello Zodiaco, sulla sommità di Monte Mario, che con i suoi 139 metri di altezza rappresenta il punto più alto di Roma.

Anche il Pincio sopra Piazza del Popolo e il Gianicolo possono trasformarsi in punti panoramici privilegiati per osservare le stelle.

San Lorenzo al Castello di Acquafredda

A Siliqua, nel Sud della Sardegna, sorge un’antica fortezza appartenente al Conte Ugolino della Gherardesca: il Castello di Acquafredda. La notte di San Lorenzo 2023, questo luogo particolare e suggestivo diventa un osservatorio a cielo aperto. Oltre alla visita guidata sarà possibile farsi guidare da un esperto astrofisico alla scoperta dei segreti del cielo, recandosi sulla terrazza della torre cisterna.

La notte delle stelle cadenti in Salento

In Salento, presso il Parco Astronomico San Lorenzo in contrada Manfio/Mascarane in Provincia di Lecce, dal 10 al 13 agosto si terranno serate speciali dedicate all’osservazione delle stelle cadenti, e di altri corpi celesti, accompagnate dalle spiegazioni degli esperti. Il Museo del Cosmonauta, inoltre, ospita una esaustiva mostra di meteoriti.