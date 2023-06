Ostuni e dintorni: cosa vedere e le spiagge più belle

Ostuni è una delle città bianche in provincia di Brindisi. Il centro storico è infatti caratterizzato da edifici con mura bianche - secondo una vulgata realizzate in antichità per riflettere la luce e accecare pirati e invasori. Ne resta una grande suggestione: come Minas Tirith, ne Il Signore degli Anelli, la città dalle mura candide e luminose sorge su un’altura e consta di vari livelli. Il luogo ideale per tutti i tipi di viaggiatori, ma in particolare per le coppie che vogliono trascorrere giorni romantici tra i vicoli di un territorio a due passi dal mare.

Cosa fare a Ostuni

La movida è, per coloro che vivono a un tiro di schioppo da Ostuni, un’attrazione soprattutto durante il fine settimana: ventenni e trentenni (ma anche quarantenni e cinquantenni) dalle vicine province di Taranto, Lecce e Bari si recano spesso a vivere l’esperienza di baretti e localini ostunesi, tra cocktail colorati e nuove amicizie. Ma naturalmente c’è anche molto di più.

Locali e ristoranti ripartono lungo le direttrici a raggiera dipanate dalla colonna di Sant’Oronzo che non è un obelisco ma è in stile barocco, molto simile alla più alta “sorella” in una delle piazze di Lecce, città che con Ostuni condivide il culto con il vescovo dell’antica Rudiae.

Nel centro storico gli stili architettonici, religiosi e civili, sono i più disparati, ma con una buona rappresentatività del barocco. Anche se quello che è probabilmente il monumento più celebre di Ostuni, la concattredrale dedicata alla Madonna Assunta, è più antica ed è per lo più in stile gotico-romanico. Il suo rosone è come un ricamo a punto ago (un ricamo simile al punto Venezia), il tradizionale punto diffuso da tempi immemori tra le donne delle province di Brindisi e Lecce per la creazione di merletti artistici.

Nell’hinterland campestre ostunese si trovano bellissime masserie antiche, che presentano delle peculiarità architettoniche, come per esempio una serie di trulli, presenti anche su questo territorio. Notevoli anche il parco archeologico e naturalistico di Santa Maria di Agnano o il trecentesco e austero castello di Villanova.

Ostuni e hinterland, le spiagge più belle

Alcune località che fanno parte del territorio di Ostuni hanno sbocchi sul mare, mentre altre fanno parte di diversi comuni ma sono davvero molto vicine. Una località marittima dedicata al trekking e al mountain-biking è sicuramente il Parco naturale regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, che individua un’area protetta con la sua natura incontaminata e sublime.

Coloro che vogliono vivere momenti di relax tra tintarella e bagni in mare possono puntare sulla Costa Merlata, una deliziosa cala in cui trovare sia sabbia che scogli, un mare turchese e una delicata biodiversità. Molto suggestive anche le discese a mare di Torre Pozzelle, Quarto di Monte che è circondata dalla vegetazione, Villanova con i suoi fondali bassi e quindi adatti ai più piccoli, e la selvaggia Monticelli.

Andando nel territorio della vicina Carovigno si incontrano invece Torre Santa Sabina, in cui il mare digrada in tantissime sfumature dal verde chiaro al blu più intenso, e Specchiolla, una delle località di mare più amate dai residenti con spiagge di sabbia bianca e ampi spazi da percorrere sulla battigia, soprattutto all’alba, quando il sole si leva dal mare e le ore diventano color arancio.