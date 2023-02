La Pisa segreta di Galileo

Nei tanti anni che ho passato all'estero, la domanda che mi veniva posta più spesso da colleghi e amici quando venivano a sapere che sono nato vicino a Pisa era sempre la stessa: "bella la Torre, ma cosa c'è di altro?". Vi risparmio la sequela di improperi che rovesciavo sui malcapitati ma, in fondo, non potevo non dargli un po' di ragione. Messa a confronto con Lucca, Siena o Firenze, la città della Torre Pendente ne esce con le ossa rotte. Eppure chi ha avuto occasione di conoscerla meglio, sa bene che, a parte la meraviglia assoluta di Piazza dei Miracoli, in città di angoli affascinanti, storie curiose e capolavori nascosti ce ne sono a bizzeffe. Il problema fondamentale è che i turisti non lo sanno e quindi arrivano coi loro autobus, scendono, si fanno un paio di stupide foto reggendo la Torre, magari comprano un souvenir "made in China" e se ne vanno dopo un'ora al massimo.

A parte urlare contro il cielo ed il destino cinico e baro, cosa possiamo fare noi del posto per convincere i turisti a rimanere più tempo? Visto che da due anni la missione di "What's Up Tuscany", il podcast bilingue dedicato alla Toscana che produco è quella di diffondere ovunque nel mondo l'amore e la conoscenza di questa nostra piccola patria, ho pensato di far scoprire alcuni angoli affascinanti di questa città attraverso uno dei suoi figli più famosi al mondo, Galileo Galilei. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete l'episodio intero, premendo il triangolino bianco sul player qui sopra, scoprirete come ci siano voluti diversi secoli e parecchie ricerche per stabilire dove il famoso scienziato sia nato. Avete presente l'esperimento che ci hanno raccontato a scuola, quello dei pesi fatti cadere dalla cella campanaria della Torre Pendente per studiare la caduta dei gravi? A quanto pare sarebbe successo molto lontano dalla Toscana, in una graziosissima cittadina olandese. Scoprirete dove è finito il famoso pendolo dell'esperimento di Galileo e come il Battistero, la "pecora nera" della meravigliosa Piazza dei Miracoli, nasconda un paio di affascinanti segreti. Il nostro giro sulle orme del più grande scienziato toscano di sempre ci porterà poi nei posti dove ha studiato e lavorato quando viveva sulle rive dell'Arno. La nostra speranza è che seguendo la vita di Galileo, la prossima volta che verrete a trovarci, magari, passerete più di mezz'ora da queste parti. Pisa ha molto più da offrire che una stupida foto con la Torre Pendente.

Se vi piace quello che facciamo, ogni puntata che abbiamo pubblicato negli ultimi due anni è ancora disponibile sulle principali piattaforme di podcast. Abbiamo parlato di tantissime cose e quindi è abbastanza probabile che troverete qualcosa di interessante. Se poi voleste conoscerci meglio, siamo presenti su Twitter: @WhatsUpTuscany. Non postiamo molto spesso non solo per mancanza di tempo ma anche perché non sappiamo che tipo di contenuto potrebbe interessarvi. Se passate da quelle parti, fateci un saluto e, magari, diteci come la vedete. Piccoli consigli di viaggio? Foto degli angoli nascosti della nostra Toscana? Espressioni e modi di dire del nostro vernacolo? Ci dareste davvero una grossa mano.

