Ras Al Khaimah, adrenalina e natura

Ancora poco conosciuto e già destinato a fa parlare di sé, Ras Al Khaimah è il più settentrionale degli Emirati - incastonato al confine con l'Oman - ed è perfetto per chi cerca nuove mete all'insegna di sport, natura e adrenalina.

Tra i motivi e punti di forza, Jebel Jais, la montagna più alta (1.680 metri) e imponente del Paese, dove è possibile vivere l'emozione di buttarsi a capofitto nelle gole a 130 chilometri orari con la zipline Jais Flight più lunga del mondo. Misura la bellezza di 2,83 chilometri. Dopo una sosta a 1484 by Puro, il ristorante con vista sui canyon della zona, e il più alto degli Emirati, i più sportivi possono sfrecciare lungo la Jais Sledder, una slitta panoramica di quasi due chilometri tra le montagne. Si può anche affrontare la scalata della montagna per arrivare fino al confine con l'Oman e passare qualche giorno nella natura, godendosi lo yoga all'alba e il tè al tramonto, accompagnato dai balaleet, una sorta di tipici noodles dolci con cardamomo. Al Camp 1770 , campo tendato ecosostenibile cosmopolita il tempo passa tra camminate e musica tribale in compagnia dei beduini. Per gli amanti del volo con un centinaio di euro di può volare per una ventina di minuti e vedere le bellezze «del capo della tenda», il significato del nome Ras Al Khaimah il primo dei sette che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Al Jazeera Aviation Club è un'esperienza unica per chi non ha mai volato su un'ultraleggero e nell'arco della vacanza, con 17 ore di volo si può conseguire il patentino per volare in autonomia. Con il volo panoramico si può abbracciare con la vista il deserto e le nuove costruzioni che sorgono su Al Hamra Beach, fino alle lande selvagge di Mina Al Arab, una striscia di terra inabitata, dal grande fascino.

Divertente e interessante, un piccolo safari tra gazzelle, cammelli e orici al Ritz-Carlton Al Wadi Desert, che si affaccia sulla riserva protetta del deserto Al Wadi, che ha appena inaugurato delle romantiche ville con vista tramonto e piscina. Qui tutte le sere si tengono degli spettacoli con protagonisti gufi e falchi, per sperimentare la falconeria, una relazione che nella cultura emiratina dura da migliaia di anni.

Se amate il mare il suo hotel gemello, il Ritz-Carlton Al Hamra Beach, è la scelta adatta anche per chi ama il pesce fresco, con un suo ristorante, aperto anche agli esterni, vista baia. Si consiglia anche il vicino Sofitel Al Hamra Beach, con camere con terrazzo al primo piano e con giardino al piano terra.

Nei secoli questo emirato era famoso per le sue spettacolari perle, portate dai più grandi regnanti europei d'epoca, come Maria De Medici, Alexandra Romanova, l'ultima zarina di Russia, Sofia di Hannover e Isabella di Valois, ma anche da Coco Chanel, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy e Diana. Con un dhow, l'imponente barca dalle vele triangolari e il fondo piatto, si raggiunge Suwaidi Pearls, l'ultima famiglia ancora in attività nel mondo delle perle, carpendo i segreti di questi gioielli perfetti, nell'allevamento in mezzo alla baia.

Per arrivarci si parte da un villaggio di pescatori, attraversando le acque basse del golfo, dove si scorgono i fenicotteri che si nascondono tra le mangrovie e i dromedari selvaggi, al bagno.

Per maggiori informazioni: www.visitrasalkhaimah.com.