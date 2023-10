Trolley, bagagli e accessori da viaggio: Samsonite e grandi marche in sconto

Fino alla fine del 2023 ci saranno diversi ponti: questi periodi ben si prestano a brevi viaggi o gite fuori porta. E quindi a tutti e a tutte può tornare utile aggiornare i propri accessori da viaggio, a partire da trolley, valige e borsoni. C’è una grande scelta in questo ambito con il PrimeDay di Amazon, ed è tutto a un prezzo molto scontato.

Il trolley resistente

Per viaggiare, soprattutto in aereo, c’è sempre bisogno di un trolley resistente, come questo modello color azzurro giada di American Tourister. Non si tratta di un bagaglio molto grande ma è capiente per chi è ben organizzato, perché possiede al suo interno vari scomparti. È fatto in polipropilene e possiede doppie ruote scorrevoli, per essere trasportato con facilità. Ha una chiusura con combinazione a 3 cifre, per spostarsi in tutta sicurezza.

Il trolley morbido

È di tessuto l’esterno il trolley Samsonite Base Boost Spinner. Si tratta di un bagaglio grande, ottimale per trasportare gli effetti personali di un’intera famiglia o quelli individuali in un viaggio lungo e indimenticabile. È in colore nero e ha il logo sul fronte, proprio sulla capiente tasca che campeggia in primo piano.

Il trolley rigido

Per chi preferisce un trolley rigido c’è questo modello di Kono, in color lilla metallizzato. All’interno è foderato con tasche multiuso per essere sempre in ordine con i propri effetti personali, mentre all’esterno è dotato di ruote multidirezionali e una maniglia telescopica potenziata, oltre che un lucchetto con combinazione a 3 cifre, per assicurare una completa sicurezza. Le dimensioni sono compatibili con quelle permesse da molte compagnie aeree d’Europa.

Lo zaino classico

Si abbina con tutti i tipi di outfit lo zaino da viaggio nero di Amazon Basics. Ha diversi scomparti, tra cui uno apposito per ospitare un laptop, mentre il tessuto è in poliestere, quindi si tratta di un bagaglio semplice da lavare ma anche molto resistente. Ha anche una tasca frontale per mettere gli oggetti più piccoli che devono essere a portata di mano, dai documenti allo smartphone.

Lo zaino-trolley

È qualcosa a metà tra uno zaino e un trolley questo coloratissimo e giovanile bagaglio targato Seven. Il marchio per eccellenza dedicato ai giovani possiede infatti degli spallacci a scomparsa integrale ma anche una maniglia telescopica collegata a ruote, un simpatico carrellino che agevola il trasporto. Sono presenti molte tasche e il bagaglio è inoltre in tessuto semplice da lavare e veloce da asciugare.

Il borsone

Va bene come bagaglio a mano per i viaggi, va bene per la palestra, va bene per portarsi dietro i materiali necessari se si è appassionati di audiovisivi. Il borsone nero Puma con logo ha i manici ma anche la tracolla, per essere trasportato come meglio si preferisce o si è più comodi. È impossibile che i propri effetti personali siano in disordine qui dentro: i tanti scomparti assicurano il massimo comfort nello stiparli.

L’organizer chic

Quando si viaggia con tutta la famiglia, un organizer con diversi scomparti, borsette e bustine torna utilissimo per dividere gli oggetti e gli abiti (anche quelli sporchi al ritorno della propria vacanza). Con l'organizer Vicloon di color rosa non si può sbagliare: è composto da 8 pezzi, in modo da tenere tutto in ordine, scarpe e biancheria intima comprese. È interamente in poliestere e quindi si lava facilmente.

Lo smart tracker

È una noia quando ci si trova allo smistamento bagagli dell’aeroporto e non si trovano i propri: diventa tutto più facile con gli smart tracker di Atuvos. Nella confezione ce ne sono 2 e funzionano con un’app di iOs, sono impermeabili e funzionano a batteria.

