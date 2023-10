Grandi scorte per la famiglia: tutto ciò che serve per la dispensa di casa in offerta

Avere una casa pulita e in ordine e una dispensa sempre piena è un desiderio molto condiviso che, tuttavia, comporta una spesa non indifferente per dotarsi di tutti i prodotti indispensabili soprattutto se la scelta ricade sui brand più affidabili e di qualità.

La Festa delle Offerte Prime su Amazon è certamente l’occasione perfetta per fare scorta di tutto ciò che serve per prendersi cura della casa e della famiglia, approfittando delle numerose promozioni riservate ai clienti Amazon Prime accessibili fino a tutta la giornata dell’11 ottobre.

Maxi scorte per l’igiene della casa

Detersivo lavastoviglie Fairy Platinum Plus

Notevolmente solubili ed efficaci, il detersivo per lavastoviglie in capsule Fairy Platinum Plus si dissolve rapidamente grazie alla sua potente azione pulente. Le capsule vantano una tecnologia anti-opacità e una spiccata azione sgrassante e brillantante. Il pacco contiene 5 confezioni da 20 pastiglie.

Detersivo per lavatrice Omino Bianco liquido

Efficace per rimuovere anche le macchie più ostinate, Omino Bianco detersivo lavatrice liquido garantisce 120 lavaggi rispettando colori e tessuti. Arricchito da una fragranza di muschio bianco, lascia un fresco profumo che dura a lungo. Il pacco contiene 3 confezioni di detersivo da 2.000 ml ciascuna.

Carta igienica Scottonelle 84 rotoli

La carta igienica Scottonelle offre un notevole comfort garantendo morbidezza e delicatezza sulla pelle. Piacevole al tatto, ha una elegante trama trapuntata ma è priva di profumazioni. La box contiene 14 pacchi da 6 rotoli ciascuno, per un totale di 84 rotoli.

Filtri per acqua MicroDisc Brita

I filtri per acqua potabile Brita permettono di filtrare l’acqua del rubinetto direttamente quando si beve, riducendo cloro, erbicidi, pesticidi e impurità grazie ai carboni attivi naturali derivati gusci di cocco. I filtri sono efficaci per 4 settimane filtrando particelle maggiori di 30 µm.

Panni umidi lavapavimenti Swiffer

Rimuovendo facilmente sporco e batteri, i panni umidi Swiffer sono adatti a tutti i tipi di pavimenti. Sono caratterizzati dal 36% di fibre naturali in grado di intrappolare lo sporco senza lasciare aloni e residui. La confezione contiene 48 ricambi di panni umidi lavapavimenti.

Maxi scorte per la dispensa di casa

Tisane biologiche Cupper assortite

Cupper offre una selezione di tisane biologiche in diverse varianti: camomilla e pesca, Snore & Peace con melissa e lavanda e Keep Calm alla cannella. I filtri sono biodegradabili al 100% e gli ingredienti sono totalmente naturali. La box contiene 60 bustine.

Bevanda alla soia naturale Bjorg 0% zuccheri

Bjorg ha creato una bevanda alla soia leggera e nutriente, priva di zucchero e di glutine. Grazie al suo gusto delicato è perfetta per la colazione e per la merenda, rivelandosi molto versatile anche in cucina. Il pacco contiene 6 confezioni da 1 litro.

Biscotti Oro Ciok 14 confezioni

Fonte naturale di fibre, i biscotti Oro Ciok con tavolette di cioccolato alla nocciola possono diventare una merenda semplice e golosa, priva di coloranti e conservanti. La box contiene 14 confezioni da 250 grammi.

Vigorsol Air Action chewing gum in confetti

Vigorsol Air Action è l'iconica gomma da masticare in confetti verdi ricchi di freschezza. Senza zucchero e privo di glutine, il chewing gum alla menta è versatile e pratico da portare sempre con sé. La box contiene 6 barattoli in versione mini, ciascuno con 46 confetti al gusto menta.

Quinoa soffiata Baulevolante da 125 gr

Biologica, nutriente e senza glutine, la quinoa soffiata Baulevolante è un alimento versatile e completo che può essere utilizzato per numerose preparazioni.

