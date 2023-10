Vitamine e integratori a prezzi imbattibili

Affrontare la stagione fredda facendo il pieno di vitamine e sali minerali è sempre una strategia vincente per mantenersi in salute, rafforzare il sistema immunitario e sentirsi al meglio della forma. In occasione della Festa delle Offerte Prime su Amazon, che termina l’11 ottobre, è possibile fare rifornimento di integratori e prodotti vitaminici approfittando degli sconti e delle promozioni riservate ai clienti Amazon Prime.

Preziosi alleati della bellezza e del benessere, gli integratori sono un valido rimedio per combattere la stanchezza, i segni del tempo e la fatica non solo in estate ma in qualsiasi periodo dell’anno. Ecco le offerte più accattivanti.

Integratore Supradyn magnesio e potassio

Magnesio e potassio sono fondamentali per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione o la perdita di liquidi, che può avvenire in qualsiasi stagione. L’integratore Supradyn contiene anche vitamine B e vitamina C, è privo di zucchero e al gusto di arancia.

Integratore Ensure Advance formula Nutrivigor

Ensure Advance è un integratore alimentare proteico, ricco di proteine e calcio che possono contribuire notevolmente al mantenimento di una normale funzione muscolare. La formula esclusiva del prodotto contiene 27 elementi tra vitamine e minerali utili anche per supportare il sistema immunitario (vitamine C, B2, B6, B12, niacina, acido folico e acido pantotenico, calcio e vitamina D).

Balance collagene idrolizzato in compresse

Con il collagene idrolizzato Balance è possibile assumere facilmente 2.000 mg di collagene e 165 mg di acido ialuronico giornalieri per mantenere la pelle giovane, liscia e luminosa. L’integratore ha effetti positivi anche per il benessere delle articolazioni sane. La formula prevede una combinazione sinergica di collagene idrolizzato ad alti dosaggi, acido ialuronico e coenzima Q10. L’aggiunta di vitamina C naturale permette il corretto assorbimento del collagene.

Integratore multivitaminico Multicentrum Donna

Multicentrum Donna è l’integratore alimentare multivitaminico pensato per supportare le esigenze nutrizionali femminili fino ai 50 anni. Contiene acido folico, vitamina D3 e vitamina D ma anche un significativo contenuto di vitamina C che, in associazione a minerali quali rame, zinco e selenio, aiuta a potenziare il normale funzionamento del sistema immunitario.

Polase integratore di magnesio e potassio

L’integratore alimentare Polase di magnesio e potassio è indicato per contrastare la stanchezza e la debolezza derivanti non solo da caldo o afa, ma anche in fase di dieta o di carente apporto di sali minerali. Il magnesio contribuisce alla riduzione della fatica e aiuta a ripristinare l'equilibrio elettrolitico, mentre il potassio favorisce il mantenimento di una normale pressione sanguigna.

Bears With Benefits Ah-Mazing Hair Vitamin

Biotina e vitamine sono i componenti essenziali dell’integratore Bears With Benefits Ah-Mazing Hair Vitamin, pensato per favorire il benessere di capelli, pelle e unghie. La formula del prodotto si basa sulla sinergia tra biotina ad alto dosaggio, vitamina H, vitamina A, C, E, B6, iodio, acido folico e zinco. La formulazione è 100% vegana, priva di allergeni e additivi non necessari, con aroma naturale di frutti di bosco e dolcezza naturale della stevia.

Equilibra integratore collagene Q10 e acido ialuronico

L’integratore Equilibra garantisce il benessere e la bellezza della pelle. Contiene Collagene Idrolizzato, Acido Ialuronico, Coenzima Q10, Vitamine C ed E che sono utili per la normale formazione del collagene e per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Vitamina C Gloryfeel

La vitamina C ad alto dosaggio Gloryfeel fornisce 1.000 mg di acido ascorbico, utile per favorire la normale funzione del sistema immunitario e nervoso. La Vitamina C, inoltre, contribuisce formazione di collagene, all'assorbimento del ferro, contro stanchezza e fatica.

Bioscalin Tricoage 50+ integratore per capelli

L’integratore alimentare Bioscalin Tricoage 50 + contiene bioequolo, colorcare, soja fermentata, ajuga reptans, resveratrolo e alga wakame, tutti componenti utili per favorire il benessere dei capelli specialmente delle persone che hanno superato la soglia dei cinquant’anni.

Acutil Fosforo integratore multivitaminico

Fosfoserina e vitamina B6 sono gli ingredienti base di Acutil Fosforo, integratore multivitaminico dal gradevole gusto di limone, arancia e cola. Le gustose e pratiche caramelle gommose sono facili da assumere e possono rivelarsi utili per consentire di affrontare lezioni e impegni con la giusta carica.

