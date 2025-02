San Valentino 2025, ecco dove andare per un weekend romantico

Ascolta ora 00:00 00:00

San Valentino è la giornata per eccellenza dedicata all’amore e da trascorrere in coppia. Quest’anno cade di venerdì quindi si tramuta nell’occasione perfetta per organizzare una fuga romantica per un weekend indimenticabile. Viaggiare a San Valentino diventa l’occasione per staccare un po’ dalla routine quotidiana e dalla frenesia delle giornate intrise di impegni lavorativi e famigliari.

Inoltre viaggiare per la coppia è un’opportunità per rafforzare sempre più il rapporto perché ritrovarsi in scenari diversi dalla quotidianità consente di conoscere meglio il partner. I viaggi inoltre stimolano la complicità, la voglia di condividere avventure e passioni significative. Sono un toccasana per la mente e infondono buonumore e voglia di fare e mettersi in gioco.

Scopriamo insieme quali sono le mete più gettonate per un San Valentino degno di nota:

- Parigi: si conferma ogni anno la capitale più romantica per eccellenza. Passeggiare lungo le rive della Senna e tra le stradine di Montmartre è un’esperienza memorabile carica di emozione e suggestione. Fare una dichiarazione in cima alla Torre Eiffel è un classico intramontabile negli anni come bere un bicchiere di vino sul ponte che unisce l’Istituto di Francia al Palazzo del Louvre, di fronte all’Ile de la Cité;

- Praga: dal fascino fiabesco è una delle capitali europee che sono in grado di donare tanta suggestione per festeggiare questa giornata d’amore. Memorabile potrebbe rivelarsi ammirare il tramonto dalla collina di Petřín. Una delle esperienze più romantiche è visitare la Città Vecchia a bordo di una carrozza trainata da cavalli che è in grado di calare la coppia in un’atmosfera di altri tempi in cui sentirsi a pieno i diretti protagonisti;

- Budapest: è nota come “la Parigi dell’est” per la presenza di ponti sospesi, castelli, edifici religiosi tutti da vivere e visitare. Molto gettonate per San valentino sono le terme per un weekend di relax e benessere da condividere in coppia. Un’idea per sorprendere il partner durante la serata è quella di organizzare una crociera panoramica sul Danubio con tanto di cena e musica dal vivo;

- Verona: città emblematica dell’amore che è stata teatro della nota storia tra Romeo e Giulietta. Non si può fare a meno di passeggiare mano nella mano tra le sue vie e salire sulla Torre dei Lamberti. Ogni anno nella settimana di San Valentino ospita il “Verona in love”, festival ricco di eventi a tema che consente di fare il pieno di cultura e divertimento soddisfano le esigenze di tutti;

- Bergen: città norvegese di origine medioevale e incastonata tra i fiordi. Vanta un centro storico suggestivo. Trovarsi in questa città offre l’opportunità inedita di lasciarsi incantare dalla meraviglia straordinaria dei fiordi per un weekend avventuroso da condividere col partner;

- Santorini: una delle isole greche più suggestive. Amata per la sua atmosfera romantica caratterizzata da case bianche con casupole blu.

Godersi un tramonto ad Oia, bianco borgo sulla punta settentrionale dell’isola, può rivelarsi un’esperienza memorabile. Consigliato è visitare il sito archeologico di Akrotiri, una sorta di Pompei minoica sepolta da ceneri vulcaniche tutta da ammirare e fotografare.