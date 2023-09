Shopping e cultura a Washington e New York

Partenza da Milano, Roma e altre città il 6 dicembre 2023, rientro l’11 dicembre, 6 giorni/ 4 notti. Con l’estensione a Washington e Philadelphia si parte dall’Italia il 4 dicembre, 8 giorni/ 6 notti

Un viaggio che, dopo il successo degli ultimi anni, ripetiamo per i lettori de il Giornale: andiamo a New York per lo shopping di Natale. Un veloce, interessante e divertente tour nella Grande Mela durante il “ponte” di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata. Ovunque luci e addobbi, tombini che fumano come nei film, alberi natalizi giganti. In questo periodo i negozi hanno già iniziato i saldi e si possono fare ottimi acquisti. Visite guidate alla città e ai musei. Incontri a sorpresa con importanti personaggi e serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da tante importanti e prestigiose “firme” del Giornale. Si partirà da Milano e Roma (possibilità partenza anche da altre città italiane) con voli di linea, pernottando in confortevoli alberghi 4 stelle superiori, al prezzo speciale riservato di 3.090 euro a persona per chi sceglie la formula senza cene e colazioni e di 3.690 euro per chi opta per il pacchetto completo. Con estensione a Washington e Philadelphia: 4.590 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da tante firme prestigiose del Giornale. Per chi partirà due giorni prima e ci seguirà anche alla scoperta di Washington e Philadelphia (dal 4 all’11 dicembre, New York compreso) non mancheranno piacevoli sorprese. Oltre ai giri guidati delle città e agli incontri, ci sarà tanto tempo libero per lo shopping e per le visite a queste interessanti destinazioni. Tra Casa Bianca, Campidoglio, Capitol Hill, i famosi viali alberati, lo Smithsonian Institution nella Capitale e il centro storico di Philadelphia non ci sarà certo tempo di annoiarsi. Nella Capitale visiteremo anche i memoriali di Vietnam e Corea. Commovente il tributo in onore dei veterani che combatterono la Guerra di Corea. Entreremo nel cimitero di Arlington, uno dei più storici degli Stati Uniti e che ospita le tombe dei soldati che hanno servito il Paese nelle guerre locali e internazionali fin dal XIX secolo.

Si potranno visitare monumenti come la tomba del presidente John F. Kennedy, il memoriale dell'USS Maine, e la Tomba del Milite Ignoto dove riposa il corpo non identificato di un soldato morto durante la Prima Guerra Mondiale.

