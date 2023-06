Sicilia, tutte le spiagge più belle da scoprire e riscoprire

Se siete alla ricerca di una meta per le vacanze piena di fascino e storia, allora la Sicilia fa al caso vostro, grazie alle sue incredibili location da sogno. L'offerta è ricca e diversificata, tanto da accontentare chi cerca una vacanza di relax con il supporto di strutture attrezzate e spiagge piene di comfort.

Ma anche per chi vuole vivere il mare più selvaggio e incontaminato, con calette nascoste lontane dalla folla. Il tutto a poca distanza da luoghi e città dove storia e cultura si fondono amabilmente, per una vacanza completa e piena di bellezza. La Sicilia è la destinazione perfetta dove rigenerarsi, in un'immersione nella natura e nella poesia di luoghi unici e spettacolari. Ecco una piccola guida delle spiagge più belle da visitare.

Spiaggia dei francesi

Prende il nome dal gruppo di turisti che, per primi, la scoprirono: si tratta della spiagga dei francesi, a Bagheria vicino Palermo sul lungomare di Mongerbino. Una piccola caletta con un particolare accesso al mare, tanto da oltrepassare il cancello di una zona privata. Lo spazio è esiguo e anche scomodo, vista l'alta presenza di scogli e rocce, ma l'atmosfera selvaggia del posto vale la fatica di raggiungere questa spiaggia.

Riserva dello zingaro

Sette calette naturali e una vegetazione selvaggia fanno da cornice a questo spazio incredibile, la Riserva Naturale dello Zingaro a pochi passi da San Vito Lo Capo. Un luogo da scoprire camminando a lungo, grazie al sentiero che lo attraversa così da raggiungere anche le mete più nascoste e poco frequentate. Per una vera immersione nei profumi della macchia mediterranea, avvolti dai suoni della natura e dai colori della regione stessa.

Le ligue di Tindari

A pochi passi da Messina ci si imbatte nella spiaggia di Tindari, nota anche come laghetti di Tindari o lingue di Tindari. Un vasta lingua di sabbia lambita da due ali di acqua marina, collocata ai piedi del Santuario di Tindari che troneggia a picco sul mare. Qui l'acqua vanta una colorazione di varie tonalità di blu intenso, con trasparenze uniche che permettono di ammirare la sabbia dorata sottostante.

Lampedusa e la spiaggia dei conigli

È tra le più famose della Sicilia e si trova sull'isola di Lampedusa, parliamo della spiaggia dei conigli, meta ambitissima dai turisti. Ma anche dalle tartarughe Caretta Caretta che, annualmente, vi fanno ritorno per deporre le uova. Per questo la zona è considerata riserva naturale e l'accesso è consentito solo su prenotazione, per garantire una permanenza consapevole e sostenibile. Una scelta rispettosa che vale la programmazione con relativa prenotazione, così da godere di un luogo unico dove il mare cristallino dona emozioni uniche.

Cala Muletti

A pochi passi dalla Baia di San Cataldo (Terrasini) ci si imbatte in Cala Muletti, una vera perla tra le insenature e tra le rocce. Non è una spiaggia ma un insieme di rocce meravigliose sormontate da un bunker della Seconda Guerra Mondiale, dal quale parte una lunga scalinata scolpita nella stessa roccia. Il tutto a picco sul mare, con una visuale suggestiva sulla spiaggia di San Cataldo e sulle Grotte delle Colombe di origine vulcanica. Basta sedersi qui e ammirare le sfumature di blu dell'immenso panorama marino, per poi tuffarsi per un bagno magico tra le onde.

Scala dei Turchi

Il bianco della roccia arenaria della Scala dei Turchi si staglia sul blu del mare, per una location facilmente raggiungibile e situata a Realmonte vicino Agrigento. È un luogo magico, suggestivo, protagonista di innumerevoli video e pellicole cinematografiche, e che non perde la sua incredbile bellezza naturale. E che non si arroventa con i raggi del sole, mantenendo una temperatura gradevole tanto da consentire di stendervi il telo per rilassarsi.

Cala Rossa

È la spiaggia più famosa di Favignana grazie alla presenza di una serie di antiche cave di tufo, che abbracciano e quasi proteggono le acque di un azzurro impalpabile quasi trasparente. Si può raggiungere a piedi seguendo un sentiero, oppure via barca così da scopire le varie insenature che formano che si uniscono per creare ali di una farfalla.

Capo Feto

Nascosta tra Mazzara del Vallo e Trapani si cela la bellissima Capo Feto, una delle spiagge più amate dai locali e dove si possono praticare molte attività sportive. Si tratta di un piccolo e adorabile paradiso naturale con acque incredilmente cristalline, che sfumano dall'azzurro al verde smeraldo, e dove risalta il colore dorato della sabbia. Un luogo davvero unico che vale la pena raggiungere per prendere il sole in pace, protetti nella natura.

Giaghe bianche

Parte integrante del comune di Menfi è possibile imbattersi nella singolare spiaggia di Giaghe bianche, un'insenatura naturale circondata da vigneti e dove spiccano dei singolari sassi bianchi e lisci. La spiaggia è ancora poco nota e, per questo, è una meta impedibile per chi vuole vivere il mare in pace e in silenzio.

Cefalù

Una location unica da ammirare fuori dal periodo estivo, perché è una meta ambitissima: parliamo della spiaggia di Cefalù nei pressi di Palermo. Un borgo meraviglioso con affaccio sul mare più limpido, dove si rispecchiano le casette pittoresche e il Dumo del '200 che ne adornano il profilo.

Cala Junco

Gli amanti delle piscine naturali non possono farsi sfuggire la meraviglia di Cala Junco, vicino a Panarea, raggiungibile seguendo un antico sentiero e che porta fino al piccolo paradiso. Una baia meravigliosa, una piccola perla dove vale la pena sedersi per ammirare in silenzio tutta la sua bellezza.

Isola Bella

Passare da Taormina è necessario e d'obbligo, solo per ammirare lo splendore di Isola Bella che spicca dal mare e a pochi passi dalla spiaggia di ciottoli. Con l'alta marea la si può raggiungere a piedi, passeggiando nelle acque cristalline della zona.

Spiaggia di Calamosche

È considerata la spiaggia più bella d'Italia, protetta da due promontori rocciosi e adornata da una vegetazione selvaggia e rigogliosa. Il mare è quasi sempre calmo, brilla con i suoi colori quasi tropicali permettendo di godere di un panorama unico a pochi passi da Noto.

Spiaggia di Pollara

Situata nelle Isole Eolie ecco la spiaggia di Pollara, con tanto di sassi e ghiaia scura e di scogliera che veste i panni di un anfiteatro naturale. È raggiungibile seguendo una ripida scalinata e che attraversa una vecchia casa, utilizzata per le riprese del film Il Postino. Il mare è limpido e trasparente, di una bellezza incredibile.

Spiaggia del lago di Venere

Non certo un luogo accogliente, vista la corposa presenza di scogliere nere taglienti e aguzze. Ma la spiaggia del lago di Venere, nell'isola di Pantelleria, ha una bellezza ammaliante e irrinunciabile. Per una zona di lago dai colori incredibili.

Cala Sidoti

Parte integrante di una suggestiva area naturale tutelata ecco Cala Sidoti, a Ustica, dove si può solo fare snorkeling e immergersi in acqua. Così da scoprire gli incredibili fondali ricchi di tanti protagonisti del mare, liberi di muoversi tra le acque più limpide della Sicilia.

Punta Cirica di Ispica

Zona premiata con la Bandiera Blu, a pochi passi da Ragusa, ci si imbatte in questo insieme di calette che si danno il cambio costellate da falesie, grotte e baie romantiche. Un luogo unico, magico, quasi irreale dove la sabbia dorata sembra brillare baciata dal sole. Il posto più adatto dove rilassarsi, immersi in una location naturale unica.