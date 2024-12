Spagna: Gran tour dell'Andalucia

Posti limitati. Viaggio a numero chiuso di partecipanti. Dal 28 marzo al 3 aprile 2025. Partenze da Milano e Roma. Un tour di una settimana alla scoperta degli splendori delle storiche città “gioiello” dell’Andalusia: Malaga, Granada, Cordova, Siviglia e Ronda. Visiteremo tutti insieme palazzi, monumenti, chiese, santuari, piazze, musei e castelli - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da altre prestigiose “firme” de il Giornale. Alloggeremo in hotel 5 e 4 stelle, in mezza pensione, al prezzo speciale riservato di 2.990 euro a persona voli (da Milano e Roma, supplementi per partenze da altre città), escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse. Supplemento singola 760 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Dipinta da pittori come Velázquez, Goya e Picasso, declamata da poeti come Federico García Lorca, cantata nella Carmen e nel Don Giovanni, la bellezza dell'Andalusia, universalmente riconosciuta, si coglie nell'esotismo dei palazzi islamici, nei monasteri e nelle cattedrali della Cristianità, nei minuscoli villaggi senza tempo, negli aspri paesaggi montuosi e nelle sue lunghe spiagge. È la Regione più calda e passionale della Spagna, e qui nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas. L'Andalusia è ricca di città, angoli di mare, parchi incontaminati e tantissime bellezze storiche, artistiche e naturali da scoprire e da esplorare. Ed è proprio quello che faremo noi, dal 28 marzo al 3 aprile, tutti insieme con i Viaggi del Giornale. Che siate amanti di musei e palazzi d'epoca, di cultura oppure delle peculiarità gastronomiche e delle tradizioni popolari, in Andalusia troverete con noi il luogo ideale per un viaggio emozionante e indimenticabile.

Faremo un tour di una settimana alla scoperta degli splendori delle storiche città «gioiello» dell'Andalusia: Malaga, Granada, Cordova, Siviglia, e Ronda. Visiteremo tutti insieme palazzi, monumenti, chiese, santuari, piazze, musei e castelli - sono previsti anche momenti liberi per giri individuali - e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento.

Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il «popolo dei lettori de il Giornale»; cene in ristoranti tipici. Sarete accompagnati nel viaggio, da Stefano Passaquindici e da altre prestigiose «firme» de il Giornale. La caratteristica principale dell'Andalusia è la contraddizione. Ogni angolo del suo territorio è segnato dalla diversità: le calde valli del Guadalquivir, si affiancano ai paesaggi vulcanici del deserto di Tabernas e alle bianche cime della Sierra Nevada. Questa è la terra del flamenco, della corrida, della Carmen, di Don Giovanni, ma anche dello sherry, delle olive e dei limoni. È la terra di chi ama i contrasti e la diversità, per chi vuole trovare nella stessa regione straordinarie differenze paesaggistiche, culturali e architettoniche: passare da una maestosa cattedrale cristiana, alla tranquillità dei paesini con le casette bianche, entrare in un antico palazzo arabo, affacciarsi sulla vastità di una fertile pianura; per poi incontrare all'improvviso città moderne piene di luci o località solitarie e sperdute su una montagna maestosa. L'Andalusia è una terra con un fascino senza tempo, grazie alle torri dorate, le moschee, le chiese, i giardini fioriti; ma anche grazie alla sua cultura unica e irripetibile, risultato di un incessante susseguirsi di contrasti.

Passeggiando nelle città, come nei paesini, potremo sbucare all'improvviso in una piazzetta selciata e poi trovare case dai muri di un bianco abbacinante, una fontana scolpita, la facciata blasonata di una dimora signorile, quella barocca di una chiesa, un bar dove si ritrovano signore che agitano i ventagli con un virtuosismo senza pari.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.