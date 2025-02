Tour di Cipro

Ascolta ora 00:00 00:00

dal 24 aprile al primo maggio 2025 (7 notti / 8 giorni) Partenze da Milano e Roma.

L'isola di Cipro, situata nel cuore del Mediterraneo orientale, è una delle destinazioni più affascinanti per gli amanti della storia e della natura. Con le sue spiagge dorate, i siti archeologici millenari e una cultura ricca di influenze greche, romane, bizantine, veneziane e ottomane, Cipro offre un'esperienza di viaggio unica e coinvolgente. Noi visiteremo, in una settimana, sia la parte greca sia quella turca per ammirare scavi archeologici, musei, chiese, villaggi. Ci sarà anche la possibilità di relax di qualche ora in spiaggia. Andremo a Larnaca, Limassol, Paphos, Nicosia, Famagosta, Salamina e anche sui Monti Troodos. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da altre prestigiose “firme” de il Giornale.

Alloggeremo in hotel stelle 5 sul mare, a Limassol in mezza pensione, al prezzo speciale riservato di 2.590 euro a persona voli (da Milano e Roma, supplementi per partenze da altre città), escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

L'isola di Cipro, situata nel cuore del Mediterraneo orientale, è una delle destinazioni più affascinanti per gli amanti della storia e della natura. Con le sue spiagge dorate, i siti archeologici millenari e una cultura ricca di influenze greche, romane, bizantine, veneziane e ottomane, Cipro offre un'esperienza di viaggio unica e coinvolgente. Noi visiteremo, in una settimana, sia la parte greca sia quella turca per ammirare scavi archeologici, musei, chiese, villaggi. Ci sarà anche la possibilità di relax di qualche ora in spiaggia. Andremo a Larnaca, Limassol, Paphos, Nicosia, Famagosta, Salamina e anche sui Monti Troodos. Faremo incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici e non mancheranno serate di convivialità tra il «popolo dei lettori de il Giornale».

Avremo il piacere e l’onore di ospitare la dottoressa Federica Ferrari Bravo, Ambasciatrice d’Italia a Cipro, per un incontro -conferenza riservato solo a noi. Cipro ha una storia che risale a oltre 10.000 anni fa, testimoniata dai numerosi siti archeologici sparsi per l'isola. La città di Pafos, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, è famosa per i suoi splendidi mosaici romani e per il Santuario di Afrodite, dea dell'amore, che secondo la leggenda nacque dalle acque cipriote. Un'altra destinazione imperdibile è il sito archeologico di Kourion, con il suo maestoso teatro greco-romano affacciato sul mare. A Salamina, un tempo una delle città più importanti dell'isola, si possono ammirare i resti di un grande anfiteatro e di antichi bagni romani. L'eredità bizantina è altrettanto affascinante: le chiese affrescate dei Monti Troodos, anch'esse patrimonio UNESCO, custodiscono preziosi dipinti medievali e offrono un'immersione nella spiritualità ortodossa. Oltre alla sua ricchezza storica, Cipro vanta un paesaggio naturale variegato. Le spiagge di Ayia Napa e Protaras sono celebri per le loro acque cristalline e la sabbia bianca, mentre la Penisola di Akamas, con le sue scogliere e la natura incontaminata, è un paradiso per gli escursionisti e gli amanti della fauna selvatica. Faremo una sosta a Lefkara, un caratteristico villaggio con case in pietra e porte azzurre, famoso per la lavorazione dell'argento e del pizzo. Si dice che Leonardo Da Vinci visitò questo villaggio e acquistò una tovaglia da donare al Duomo di Milano per coprire l'altare. Le strette stradine spesso diventano delle botteghe all’aperto per le donne che realizzano i pizzi. I Monti Troodos, con le loro foreste lussureggianti, offrono itinerari perfetti per trekking e panorami spettacolari.

Tra le tante meraviglie qui visiteremo il villaggio medievale di Kakopetria, situata al centro dell’isola, nella valle di Solea, lungo le rive dei fiumi Kargotis e Garillis. Passegggeremo tra i suoi vicoli caratteristici. La zona vecchia, tutta rigorosamente pedonale, sembra un villaggio incantato, pittoresco, uscito da qualche libro di fiabe. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da altre prestigiose «firme» de il Giornale. Alloggeremo in hotel stelle 5 sul mare, a Limassol in mezza pensione, al prezzo speciale riservato di 2.

590 euro a persona voli (da Milano e Roma, supplementi per partenze da altre città), escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.