Tour della Grecia classica

Dal 2 al 9 ottobre 2024, un tour di 8 giorni alla scoperta degli splendori della Grecia classica – Micene, Olimpia, Corinto e Delfi - , dei monasteri Bizantini delle Meteore e di una moderna capitale ricchissima di storia e cultura ultramillenaria, culla della civiltà occidentale. Un vero museo a cielo aperto. Visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi, monumenti, templi, quartieri. Lasciando anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi della nuova Atene, risorta dopo la crisi economica, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici, serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”.

Descrivere in poche righe quello che la Grecia Classica può offrire al visitatore è davvero impossibile: culla della civiltà occidentale con millenni di storia, filosofia e di cultura che hanno influenzato tutto il mondo, questo è un viaggio alle radici del nostro vivere quotidiano. Faremo un tour di 8 giorni alla scoperta di Micene, Olimpia, Corinto e Delfi - , dei monasteri Bizantini delle Meteore e di una moderna capitale, Atene, dove l’arte antica si mescola con le nuove architetture e le taverne greche tradizionali si affiancano ai nuovi locali alla moda, il tutto dominato dall’Acropoli visibile da quasi ogni punto della città, testimone da secoli delle numerose trasformazioni della metropoli. Antica e moderna, trascurata ed elegante in egual misura, Atene è una città piena di vita, un inebriante connubio di storia e avanguardia, dove la vita sociale e culturale ruota ancora intorno ai monumenti antichi. La democrazia, la giustizia, la filosofia, il teatro hanno la loro origine nella Grecia Classica di Atene.

Questo viaggio è ideale per gli amanti della storia e della mitologia, dell’arte e della cultura in generale, ma anche per chi cerca una cucina di buon livello, un bel clima e il ritmo di una città magica e moderna allo stesso tempo. Lasciata Atene passeremo dal canale di Corinto per una bella sosta fotografica e proseguiremo per Argolide, uno dei luoghi più importanti del mondo per la storia e per le scoperte archeologiche. Arriveremo a Epidauro, una piccola città, situata a nord del Peloponneso, famosa per il suo straordinario teatro, uno dei luoghi più sorprendenti di tutta la Grecia. Per il suo ottimo stato di conservazione e la sua incredibile acustica, il teatro ancora oggi accoglie spettacoli teatrali. Da qui raggiungeremo Micene, una delle città-stato più ricche e più influenti del mondo antico.

Il nome di Micene è indissolubilmente legato a quello del suo re più famoso: Agamennone, capo supremo di tutti i greci nella Guerra di Troia, le cui gesta vennero rese immortali da Omero nell’Iliade. Dopo aver visitato con calma anche Olimpia e Delfi, raggiungeremo la zona dei monasteri bizantini delle Meteore. Subito dopo il Partenone di Atene, una delle attrazioni turistiche più visitate della Grecia continentale sono Le Meteore, uno straordinario esempio di come l’ingegno dell’uomo possa esaltare le meraviglie della natura anziché deturparle. In uno scenario unico al mondo, si innalzano imponenti torri di arenaria sulla cui sommità sorgono sei monasteri antichi.

Per la sua bellezza e la sua perfetta integrazione con il territorio circostante, il complesso monastico delle Meteore è stato dichiarato nel 1998 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Partiremo da Milano, Roma e altre città italiane. Visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi, monumenti, templi, quartieri. Lasciando anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e serate di convivialità tra il «popolo dei lettori de il Giornale».

