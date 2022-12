Tour tra i presepi più belli d’Italia

Dal presepe di Greccio alla rassegna da guinness dei primati allestita a Verona, con i presepi che arrivano da tutto il mondo: l’Italia ha sempre dedicato molta attenzione ai presepi, che sono da sempre il simbolo del Natale e che possono essere declinati in una lunga serie di versioni.

La lista dei presepi più belli d’Italia è molto lunga e caratterizzata da location particolari, presenti in ogni zona del Belpaese. Quest’anno, in particolare, non mancano gli allestimenti originali e le manifestazioni realizzate in grande stile che attirano visitatori da ogni parte del territorio e anche dall'estero.

Il presepe di Greccio

L’elenco dei presepi più belli d’Italia non può non comprendere il presepe di Greccio, in provincia di Rieti, una vera e propria rievocazione storica che coinvolge tutto il paese e che quest’anno si svolgerà nei giorni 24, 26 e 28 dicembre 2022 e, ancora, l'1, il 6, il 7 e l'8 gennaio 2023.

La rappresentazione storica permette di rivivere la nascita del primo presepe della storia, che risale al Natale del 1223 e che rimanda alla figura di San Francesco di Assisi. Presso il Santuario-Eremo di Greccio, che si trova a oltre 700 metri di altezza, vengono proposte sei scene interpretate dagli abitanti del luogo abbigliati con i costumi dell’epoca.

Presepi dal mondo a Verona

Il Palazzo della Gran Guardia a Verona ospita la 38ª edizione della Rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione, visitabile fino al 22 gennaio 2023. La raccolta è una vastissima esposizione di presepi e opere d’arte ispirati al tema della Natività e provenienti da ogni parte del mondo, realizzati da esperti maestri presepisti.

Valore aggiunto della mostra è anche la Stella Cometa alta 100 metri e realizzata in acciaio, collocata tra l’interno dell’arena e Piazza Bra: ideata nel 1984 da Alfredo Troisi e progettata da Rinaldo Olivieri, rappresenta la più grande archiscultura del mondo.

Il presepe di Manarola

A Manarola, pittoresco borgo della Liguria, viene allestito ogni anno il più grande presepe del Mondo. La realizzazione, che si deve a Mario Andreoli ed è stata inaugurata nel 2007, si basa su una serie di sculture illuminate collocate sulla collina, comprese oltre 300 figure a grandezza naturale e circa 17mila lampadine. Il tutto illuminato grazie a un impianto fotovoltaico costruito ad hoc.

Per ammirare questa straordinaria creazione è preferibile raggiungere il sentiero Manarola – Riomaggiore, cogliendo al meglio la veduta d’insieme.

Il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro

Sul lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro è possibile ammirare il grande presepe di sabbia, una creazione giunta alla 19° edizione e visitabile fino al 5 febbraio 2023. La particolarità di questo presepe è proprio l’uso esclusivo di sabbia e acqua sapientemente compresse, grazie all’abilità dei professionisti dell’Accademia della Sabbia.

Il tema di quest’anno è "Tessere d'infinito: Storie e leggende del primo Cristianesimo aquileiese", che trae ispirazione dai mosaici Teodoriani della basilica di Aquileia.

La mostra dei 100 presepi a Roma

Anche la Capitale vanta un’esposizione di presepi che attira folte schiere di visitatori. L’esposizione “100 presepi in Vaticano” si tiene quest’anno presso il Colonnato di Piazza San Pietro, visitabile fino all’8 gennaio 2023.