Tour di San Marino tra storia e leggenda

San Marino è considerata la più antica repubblica a livello mondiale che sia ancora oggi esistente, un microstato situato nel cuore dell’Italia al confine tra l’Emilia-Romagna e le Marche. A rendere molto suggestivo e scenografico il centro storico della capitale, Città di San Marino, è la sua posizione sul Monte Titano alto 739 metri.

Caratterizzata da un centro storico di origine medievale e dalle mura difensive, la repubblica di San Marino è nota soprattutto per la presenza delle tre Torri collocate proprio in corrispondenza dei tre picchi montuosi e costruite per finalità difensive.

La leggenda di San Marino e del Monte Titano

Secondo la leggenda locale, la fondazione di San Marino è legata alle vicende del Santo omonimo giunto a Rimini dalla Dalmazia nel 257 d.C, costretto a rifugiarsi proprio sul Monte Titano a causa delle persecuzioni contro i cristiani messe in atto dall’Imperatore Diocleziano.

Il tagliapietre, sempre secondo il racconto leggendario, morì nel 301 d.C. dopo aver costituito una piccola comunità cristiana, ricevendo in dono da una ricca donna locale proprio il territorio relativo al Monte Titano come ringraziamento per aver guarito suo figlio.

Prima di morire, San Marino avrebbe pronunciato alcune parole che vengono ricordate ancora oggi: “Relinquo vos liberos ab utroque homine”, vale a dire “vi lascio liberi da ambedue gli uomini, l’Imperatore e il Papa”. Una frase che è stata interpretata come fondamento della repubblica e della sua indipendenza.

Anche dietro la creazione del Monte Titano si cela una leggenda molto famosa: i Titani decisero di sfidare il Saturno cercando di raggiungere l’Olimpo, un’impresa che cercarono di compiere accatastando enormi rocce le une sopra le altre fino a formare una montagna molto alta. Sebbene questa iniziativa si rivelò un insuccesso, Giove decise comunque di lasciare il monte intatto che prese appunto il nome di Monte Titano.

Le tre Torri di San Marino

Visitando San Marino una tappa obbligata è rappresentata dalle tre Torri, la Guaita o Rocca, la Cesta e il Montale.

La Guaita è la più antica ed è contornata dalle mura, collegata alla Cesta a pianta pentagonale dal Passo delle Streghe: questo percorso in pietra ha un nome particolare che deriva da una credenza medievale, secondo la quale proprio su questo corridoio si riunivano decine di giovani donne pronte a danzare e compiere riti magici, trasformandosi in streghe alla luce della Luna.

Il Montale, infine, è la torre più piccola e conserva al suo interno una prigione, chiamata il fondo della torre per la sua profondità di otto metri.

La Piazza della Libertà

Simbolo di San Marino è anche la Piazza della Libertà, caratterizzata dalla presenza del Palazzo Pubblico e da un lato completamente aperto che offre una visuale molto suggestiva. Al centro della piazza è presente la Statua della Libertà, realizzata in marmo bianco e raffigurante una donna che porta una bandiera in una mano nell’altra una corona che ritrae le tre Torri di San Marino.