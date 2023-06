Turismo, numeri da record per il settore che investe nel "brand" Italia

Il turismo in Italia è una risorsa fondamentale per l'economia: il nostro Paese non è secondo a nessuno in quanto bellezze paesaggistiche e culturali e ben l'81.12% degli italiani online ha espresso un sentiment positivo rispetto al turismo. Numeri mai così alti, un vero e proprio record, secondo quanto emerge da una ricerca condotta da Vis Factor, gruppo societario leader a livello nazionale nel posizionamento strategico istituzionale, politico e aziendale, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana da sviluppatori italiani. La ricerca è stata condotta prendendo in considerazione le conversazioni web e social avvenute sui temi legati al turismo, con focus su Italia e Capri, dal 25 maggio al 21 giugno 2023.

Rispetto all'anno scorso, che sono stati segnati dati record, quest'anno va ancora meglio con un incremento del 2.11% rispetto al 2022. Da nord a sud, l'Italia ha la fama di essere un Paese a vocazione turistica e non ci sono solo le sue coste o le montagne, come dimostra la relazione, perché le località più citate del settore sul social sono le città d'arte: Roma col 10.55%, Firenze con 8.75% e Napoli col 5.23%. E per capire quanto conti il turismo per gli italiani, basti sottolineare che, come rilevato dalla ricerca condotta da Vis Factor, questo è il quinto argomento di discussione sui social nel nostro Paese dopo ambiente, politica, economia e scuola. Interessa il 10.20% delle discussioni, il che significa che si è avuto un incremento del 3.12% rispetto allo stesso anno.