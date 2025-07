"È VA con il cuore" tra suoni e sport per la 7ª tappa dei Cuori Olimpici

«è VA con il cuore». E non poteva essere scelto titolo migliore per l’iniziativa in programma il 5 luglio a Varese, dove si terrà la settimana tappa del progetto regionale «Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026». Il Comune propone una giornata con tante opportunità per vivere appieno il territorio, valorizzarne le eccellenze paesaggistiche e, nel contempo, aumentare la sensibilità verso i valori olimpici che il grande evento promuove.

L’inaugurazione è alle 11.30 alla Schiranna di Varese dove già dalle 5 e mezzo del mattino, si tiene il concerto all’alba «Rock is Woman» nell’ambito della XXXIV edizione di Girovagando in musica, itinerari turistici e musicali, a cura del Gruppo Caronte. Nel pomeriggio gli appuntamenti si spostano al Sacro Monte di Varese con interventi musicali alla Terrazza del Mosè in cima alla Via Sacra, per dare risalto alle eccellenze culturali e paesaggistiche del luogo. Dalla musica allo sport perché Varese è anche città del benessere, dove tutto è a misura d’uomo con le due camminate intitolate «Dal borgo al lago», dal Sacro Monte alla Schiranna, e i «Passi di benessere» lungo la suggestiva pista ciclabile del Lago di Varese. Si tratta di un connubio che rappresenta una fantastica opportunità di unire benessere fisico, scoperta del territorio e spirito olimpico.

Attraverso il percorso del Cuore Olimpico infatti, la Lombardia vuole mettere in mostra tutte le sue ricchezza in un’ideale staffetta tra le sue province: dalla metropoli alle valli, dai laghi alle montagne.

Già sei le tappe percorse nei mesi scorsi, con Brescia, Pavia, Milano, Lodi, Cremona e Mantova. Dopo Varese sarà la volta di «Ama la montagna» a Lecco (30 agosto), Monza fuori GP Cuori Olimpici (4-7 settembre), la camminata culturale Millegradini a Bergamo (20-21 settembre), la Wine Trail Family in Valtellina (7-9 novembre) e la Como Lake Half Marathon il 7 dicembre. Non è un solo un calendario di iniziative, ma ogni provincia è chiamata a partecipare a questa grande celebrazione sportiva con le sue caratteristiche. «Ogni provincia, con il suo evento simbolo sarà un tassello di un racconto corale che vuole rendere i lombardi consapevoli di quanto la loro terra sia parte integrante di questa avventura», ha sottolineato l'assessore Mazzali.

Con questa iniziativa Regione Lombardia è protagonista di un percorso che va ben oltre il semplice conto alla rovescia per le Olimpiadi: è una narrazione che attraversa la storia, le tradizioni e le eccellenze locali, portando la magia dello sport in ogni angolo del

territorio. Un percorso che non vuole esaurirsi con i Giochi, ma fa parte di una strategia di lungo periodo della Regione. L’idea è infatti quella di lasciare un’eredità che continui a far brillare la Lombardia anche dopo il 2026.