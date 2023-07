Vacanze con gli amici a quatto zampe, cosa c’è da sapere

Ormai non ci sono più scuse per trascorrere le vacanze insieme ai propri amici a quattro zampe: sempre più sono le possibilità.

È una buona abitudine che serve anche per contrastare l’abbandono di cani e gatti, che l’anno scorso ha subito una crescita del 20%. Gli abbandoni si registrano maggiormente tra i mesi di luglio e agosto in coincidenza con la partenza per le vacanze. Trascorrere queste ultime in compagnia del proprio amico a quattro zampe è inoltre un modo per intensificare il legame, trovandosi in un contesto nuovo.

Al giorno d’oggi è sempre più facile trovare strutture alberghiere che consentono l’accesso e il soggiorno adeguato anche a cani e gatti. Le strutture adatte sono quelle meno turistiche e che sono immerse in mezzo alla natura in modo da consentire ai propri amici a quattro zampe di godere di spazi e libertà preziose per le loro esigenze. Per cercare una struttura pet friendly si possono consultare siti specializzati come zampavacanza.it, dogwelcome.it, mypethotel.it, vacanzeanimali.it e campingvillage4pet.com. Vi sono anche stabilimenti balneari che permettono di prenotare ombrelloni che ammettono l’accesso anche agli animali. Un consiglio prezioso è contattare la struttura anche telefonicamente per non andare incontro a sorprese al momento dell’arrivo a destinazione.

Se non si viaggia in auto il proprio amico a quattro zampe può viaggiare in treno con il suo biglietto e con il proprio trasportino (per i gatti). In aereo viaggiano in stiva se pesa più di 8kg compreso il trasportino. Mentre in nave vi sono delle cabine appositamente dedicate. Quando si parte è sempre bene portare con sé il libretto di vaccinazione e il certificato di buona salute. Per i viaggi all’estero è obbligatorio il passaporto e la vaccinazione anti rabbia fatta almeno un mese prima della partenza. Prima di partire è bene consultare tutte le disposizioni in materia del Pese che si vuole raggiungere perché possono subire variazioni.

Prima della partenza è consigliato sottoporre il proprio amico a quattro zampe ad un bagno antiparassitario. Serve per rimuovere eventuali pulci e zecche e anche come prevenzione. Se si viaggia in auto è bene prestare maggiore attenzione all’idratazione. I veterinari consigliano di far bere molto il giorno prima della partenza. I viaggi in auto sono da evitare durante le ore più calde. Durante il viaggio in macchina si possono inoltre verificare degli episodi spiacevoli di rigurgito. È bene in tal caso munirsi di traverse monouso da utilizzare sia per il pianale dell’auto ma anche in fondo della gabbia o del trasportino.

Nel proprio bagaglio non devono mai mancare i prodotti per l’igiene come apposite soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua del mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti anche allo stress del viaggio. Mai dimenticare sacchettini, palette, ciotole per l’acqua potabile, pettini e spazzole.