Vacanze low cost, cinque mete italiane per agosto 2023

Ci sono posti bellissimi in Italia che hanno il duplice vantaggio di essere perfette destinazioni turistiche e di avere prezzi contenuti. Per andare in vacanza si può evitare di spendere una fortuna. In primis occorre cercare di programmare per tempo le ferie: prenotare in anticipo, in generale, permette di trovare prezzi inferiori. E poi informarsi su promozioni, pacchetti vacanze e sconti.

Per il prossimo mese di agosto, ecco i nostri consigli per destinazioni low cost.

Le vacanze sulla Riviera Romagnola

La costa dell’Emilia Romagna è l’ideale per le famiglie e per i bambini. Oltre al mare, che diventa fondo molto gradualmente, e alle ampie spiagge di sabbia, ogni località offre numerose attrazioni per i più piccoli e non solo: dai parchi acquatici a quelli di divertimenti come Mirabilandia, dai safari park alle gite in barca. E poi ci sono le città d’arte come Ravenna, famosa nel mondo per i suoi mosaici, oppure zone di interesse naturalistico come le saline di Cervia.

Tra le mete meno care ci sono Gatteo a Mare, Cesenatico e Bellaria – Igea Marina.

Tropea e la Calabria

La Calabria è una regione ricca di bellezze naturali e non solo. Il capoluogo Reggio Calabria è da visitare: nel Museo nazionale della Magna Grecia sono custoditi i famosi Bronzi di Riace, le due statue bronzee alte quasi due metri rimaste per due millenni in fondo al mare e oggi Patrimonio dell’Umanità.

In Calabria ognuno può trovare il tipo di vacanza che preferisce. Sono tanti infatti gli itinerari da poter seguire. Si trovano borghi che custodiscono tradizioni, artigianalità e delizie enogastronomiche, piccole perle che custodiscono le tracce di chi è passato, nel corso dei millenni, per questa terra: qui si trovano, per citare alcuni dei borghi più belli d’Italia, Stilo, Santa Severina e Gerace. Si possono visitare parchi suggestivi come il Parco Nazionale del Pollino, quello della Sila e quello dell’Aspromonte. E infine c’è il mare: citiamo una località su tutte, Tropea, dove l'acqua è cristallina.

La Basilicata, non solo Matera

La regione di Potenza non viene sempre inclusa negli itinerari turistici. Eppure il suo territorio è di grande fascino. Tutti conoscono, anche solo di fama, Matera e i suoi Sassi. Ma in Basilicata si possono organizzare vacanze in bicicletta, al mare o per le vie del trekking.

Per le vacanze di mare, si può scegliere tra i promontori a picco sul mare della costa tirrenica e le spiagge di sabbia della costa ionica. Tra le mete, Maratea, Marina di Pisticci, Metaponto, solo per citarne alcune.

Val dei Mocheni in Trentino Alto Adige

Meno conosciuta di altre valli, la Val dei Mocheni, conosciuta anche come “valle incantata”, è una valle abitata da una popolazione di origini tedesche, i Mocheni, appunto. La natura è la protagonista della zona: sui prati, i torrenti e i boschi svetta la catena del Lagorai. Gli insediamenti umani sono isolati, non ci sono abitati veri e propri e ciò che conferisce al visitatore un grande senso di libertà. La meta è indicata per gli appassionati di montagna, per chi ama le passeggiate e il relax a contatto con la natura.

In cima alla Valle, tra i monti e lungo una fitta rete di sentieri, si trova il lago di Erdemolo, uno specchio d’acqua di 15.500 mq.

Rodi Garganico e il Gargano

Rodi Garganico è una località balneare nel Parco Nazionale del Gargano in Puglia. La cittadina sorge su una collina contornata da uliveti, agrumeti, fichi e carrubi. Affacciata sul mare Adriatico, la città vanta spiagge di sabbia adatte ai bambini.

Rodi Garganico può essere anche punto di partenza per un’escursione alle Isole Tremiti da cui dista solo una quarantina di chilometri oppure per fare passeggiate nel Parco Nazionale del Gargano, a piedi o in bicicletta. Da qui inoltre si raggiungono città bellissime come Peschici e Vieste.

Il centro storico di Rodi Garganico conserva le caratteristiche di un antico borgo marinaro, con le abitazioni edificate l’una accanto all’altra.