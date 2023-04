Verona cosa vedere in un giorno

Conosciuta in tutto il mondo come la città di Romeo e Giulietta, Verona vanta uno straordinario patrimonio storico e artistico che affonda le sue radici in epoca romana e che merita una visita approfondita.

Anche avendo a disposizione una sola giornata, in particolare, è possibile focalizzarsi sul centro storico della città veneta e programmare un tour che comprende molte delle attrazioni turistiche più importanti, dall’Arena a Castelvecchio, includendo anche la Casa di Giulietta e le principali piazze urbane.

L’Arena e Piazza Bra

Nota soprattutto per la straordinaria stagione lirica che ogni anno attira visitatori da tutto il mondo, l’Arena di Verona è l’antico anfiteatro romano situato nella centralissima Piazza Bra, che comprende anche Palazzo Barbieri e Palazzo della Gran Guardia.

L’Arena vanta un ottimo stato di conservazione e può essere visitata al suo interno anche programmando un tour guidato. Non tutti sanno, ad esempio, che questa struttura rappresenta il terzo anfiteatro romano per grandezza tra i monumenti simili esistenti ancora oggi.

A pochi metri dall’Arena, proprio al centro di Piazza Bra, si trova la Fontana delle Alpi che deve il suo nome al particolare design che rimanda alla catena montuosa, sebbene i veronesi preferiscano chiamarla fontana “strucca limoni” per richiamare la forma di un comune spremiagrumi.

La Casa di Giulietta

La Casa di Giulietta è forse l’architettura più rappresentativa di Verona, un palazzo medievale situato in Via Cappello che secondo la tradizione potrebbe essere stata la dimora della sfortunata protagonista della tragedia shakespeariana.

La casa-museo è visitabile al suo interno ed è stata oggetto di numerosi restauri che hanno cercato di ricreare una scenografia simile a quella dell’epoca di ambientazione della storia, compreso il balconcino dal quale è possibile affacciarsi.

Dopo aver esplorato questo luogo, che si colloca a metà tra storia e leggenda, è possibile visitare anche la Tomba di Giulietta: un sarcofago di marmo rosso conservato nel giardino della chiesa di San Francesco al Corso, ritenuto il sepolcro della giovane Capuleti.

Piazza Erbe e la Torre dei Lamberti

A poca distanza dalla Casa di Giulietta si trova la piazza più antica di Verona. Piazza Erbe, che sorge sopra l’antica area del Foro romano, è stata il fulcro della vita politica cittadina e ospita al centro la Fontana Madonna Verona che risale all’epoca romana.

Questo particolare monumento, contrariamente a quanto si possa pensare, non contiene riferimenti religiosi ma rappresenta la personificazione della città di Verona in chiave simbolica.

Sollevando lo sguardo è possibile percepire immediatamente la maestosità della Torre dei Lamberti, che con i suoi 84 metri di altezza domina tutto il centro storico di Verona e consente di godere di una vista completa sulla città. Adiacente alla torre, inoltre, si trova la Galleria d’Arte Moderna, mentre nella vicina Piazza dei Signori si trovano le celebri Arche Scaligere, un complesso funerario dedicato alla famiglia degli Scaligeri.

Castelvecchio e il Ponte Scaligero

Partendo da Piazza Bra e percorrendo via Roma, il tour a piedi nel cuore di Verona prosegue ammirando Castelvecchio, il castello medievale dominato dal possente mastio che oggi ospita il Museo Civico e che permette di accedere al Ponte Scaligero, raggiungendo l’altra sponda del fiume Adige.

All’estero del castello, accessibile da Corso Cavour, si trova anche l’Arco dei Gavi che rappresenta un raro esemplare di arco monumentale realizzato nel lontano I Secolo per celebrare la Gens Gavia.