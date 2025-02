Viaggi nel Regno Unito? Ecco cosa cambia dal 5 marzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambiano le regole per visitare il Regno Unito. A partire dal 2 aprile 2025, per tutti i cittadini italiani e degli altri Paesi dell'Unione Europea, cambiano le regole per entrare in Uk. Diventa infatti obbligatoria l'Eta, ovvero l'Electronic Travel Authorisation, un'autorizzazione elettronica al viaggio che sostituisce la carta d’identità per coloro che intendono visitare il Paese. Questo nuovo requisito nasce a seguito della Brexit, che ha posto fine alla libertà di circolazione dei cittadini europei nel Regno Unito. Il permesso Eta, quindi, si aggiunge al passaporto e diventa necessario per accedere al Paese, proprio come l'Esta per gli Stati Uniti.

Cos'è

L'Eta è una forma di autorizzazione elettronica che si applica a chi non necessita di un visto per soggiorni brevi nel Regno Unito (fino a sei mesi). In pratica, funziona in modo simile all'Esta per gli Stati Uniti, permettendo al governo britannico di monitorare e limitare l'immigrazione, in particolare per i viaggiatori provenienti dall'Unione Europea. Questo sistema è stato introdotto come parte degli sviluppi post-Brexit, al fine di gestire più strettamente gli ingressi nel Paese.

Chi riguarda

L'obbligo dell'Eta riguarda tutti gli stranieri non residenti nel Regno Unito che non necessitano di un visto per soggiorni brevi. Anche i bambini devono fare la richiesta. Tuttavia, sono esentati dall’obbligo di Eta i cittadini che sono già residenti nel Regno Unito e in possesso di un permesso di soggiorno valido, come nel caso di coloro che hanno il pre-settled status o settled status. I cittadini britannici e irlandesi non hanno bisogno di questa autorizzazione. Anche chi si ferma nel Regno Unito solo per uno scalo dovrà richiedere l'Eta.

Come si richiede

La richiesta dell'Eta può essere fatta esclusivamente online, tramite il sito web del governo britannico o tramite l'app ufficiale UK ETA, scaricabile su Apple Store e Google Play. Il processo è rapido: la richiesta viene generalmente elaborata in pochi minuti o al massimo entro 3 giorni lavorativi. L’autorizzazione viene associata digitalmente al passaporto, quindi non è necessario presentare alcun documento fisico al controllo di frontiera.

Durata e validità dell'Eta

L'Eta consente di viaggiare nel Regno Unito più volte, per soggiorni fino a sei mesi alla volta, con una validità di due anni. Se il passaporto scade prima di due anni, l'Eta deve essere rinnovata. È importante notare che l’Eta è legata al passaporto utilizzato per fare la richiesta: pertanto, se il passaporto viene rinnovato, bisognerà ottenere una nuova autorizzazione elettronica. L'Eta non permette di lavorare o trasferirsi nel Regno Unito, né per motivi di studio o per sposarsi. In questi casi, sarà necessario richiedere un visto specifico. L'Eta è un'autorizzazione pensata esclusivamente per viaggi di breve durata, come turismo, affari o visite familiari, ma non per soggiorni prolungati o attività lavorative.

Cosa cambia per chi viene dal Regno Unito in Europa

Dal 5 marzo 2025, oltre all'Italia, anche i residenti di altri Paesi dell'Unione Europea dovranno richiedere l'Eta per viaggiare nel Regno Unito a partire dal 2 aprile.

Paesi come Francia, Germania, Spagna, Svezia, e molti altri dovranno rispettare questa nuova regola. Inoltre, a partire dalla metà del 2025, anche i cittadini britannici dovranno ottenere un'autorizzazione elettronica per entrare nell'area Schengen, tramite il nuovo sistema Etias.