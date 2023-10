Un viaggio delirante dentro l'albergo dei cacciatori di organi

Un hotel misterioso e isolato e i suoi ospiti sono al centro della cupa trama di Bargain - Trattativa mortale.

Si tratta di una serie coreana che fonde bene diversi generi: thriller, horror, post-apocalittico... Il risultato è una delle narrazioni più claustrofobiche e tese degli ultimi anni, molto in linea con quelle che il pubblico può aver incontrato in Squid Game (pur con tutte le differenze tra le due serie). I sei episodi di questo prodotto pluripremiato - si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura a Canneseries e il Critics' Choice Award al Seriencamp Festival di Colonia - sono disponibili dal 5 ottobre su Paramount+. E di certo non lasceranno indifferente lo spettatore: sono, infatti, sempre in bilico tra il macabro e il divertente. Brillano per efferatezza, e imprevedibilità.

Qualche accenno di trama. Bargain prende l'abbrivio presentandoci un uomo e una avvenente giovane donna chiusi in una stanza d'albergo. Il primo è lì perché adescato con la prospettiva di un incontro sessuale. La seconda, una fanciulla che si professava vergine e che è decisa a permette all'uomo di deflorarla in cambio di denaro, si rivela però tutt'altro. Mentre No Hyung-soo (interpretato da Jin Sun-kyu) balla in mutande pregustando il festino, la giovane Joo Young (Jun Jong-seo) mostra di essere una donna d'affari intenta a gestire un'agguerrita asta clandestina di organi umani. E l'albergo, anche a causa di un improvviso terremoto, si rivela una trappola mortale.

Una serie non digeribile da tutti, ma sicuramente di forte impatto.