In visita all'Ippodromo e via alle gare di galoppo

L'ippodromo è uno dei luoghi da scoprire del Fai, il Fondo per l'ambiente italiano. Domani e domenica si potranno visitare l'impianto Liberty e la Galleria Archivio Multimediale Gami. L'occasione è anche l'avvio della stagione del galoppo, per la prima volta due corse saranno intitolate alle «Giornate Fai di primavera». È dal 2018 che l'ippodromo è nel novero dei luoghi Fai e, da allora, migliaia di visitatori, anche estranei al mondo dei cavalli, hanno potuto apprezzare le piste, le tribune e le scuderie.

Realizzato dagli architetti Paolo Vietti Violi e Arrigo Cantoni, l'Ippodromo Snai San Siro venne inaugurato nell'aprile 1920. Il complesso - che si distingue per il suo unico stile liberty - è composto da piste per le corse, da un campo di gara per l'equitazione, da piste di allenamento, da tribune e scuderie immersi nel verde. È un posto unico sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori architettonici e culturali. La novità di quest'anno è la Galleria Archivio Multimediale: inaugurata nel luglio 2024, la Gami propone un percorso interattivo e multisensoriale sulla storia dell'ippica. L'installazione, esempio di fusione fra tradizione e tecnologia, si trova ai piedi della nuova tribuna del trotto e gode della vicinanza del celebre Cavallo di Leonardo, è adatta a tutte le età e la si può consultare gratuitamente.

Una seconda tappa da visitare è la tribuna del trotto, inaugurata lo scorso luglio insieme alla nuova pista del trotto e alla Gami. Inutilizzata e inaccessibile da oltre 20 anni, la tribuna è stata oggetto di un grande lavoro di restauro e risanamento conservativo durato 3 anni: la nuova tribuna ha una capienza di circa 2.000 posti e ha il grande vantaggio di affacciarsi sulla nuova pista del trotto e sul meraviglioso Cavallo di Leonardo.

Per tutto il fine settimana, a partire dalle 10 di domani, le guide del Fai accompagneranno i visitatori tra i viali dell'impianto. Dal parco botanico con le 72 specie registrate (e dotate di cartellino) al Cavallo di Leonardo - l'imponente statua bronzea realizzata nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu su disegni dell'artista - passando per la Gami. Durante la visita sarà possibile accedere eccezionalmente agli spazi di solito chiusi come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella e il cortile per l'insellaggio.

Come nell'edizione 2024, sono previsti due percorsi, uno classico e uno più lungo (quest'ultimo solo la mattina dalle 10 alle 13) che si differenzia dal primo per due tappe: la visita delle scuderie storiche e la passeggiata lungo la pista. Sarà poi possibile godersi la straordinaria vista di tutta l'area di San Siro dalla terrazza della tribuna del trotto.