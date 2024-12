"Vittoriale dal 2014 in attivo. Obiettivo 500mila visitatori"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Obbiettivo: mezzo milione di visitatori per il 2038, centenario della morte di Gabriele D'Annunzio» dice Giordano Bruno Guerri con la sua schiettezza, cortesia ed entusiasmo. È presidente dal 2008 e dal 2014 anche direttore generale del Vittoriale, la casa museo del Vate a Gardone Riviera (Bs, www.vittoriale.it ). È felicissimo per il traguardo appena raggiunto, con una visitatrice di Trieste, Cinzia Bianchi, accolta come la visitatrice numero 300mila del 2024, dopo che il 2021, anno del centenario del Vittoriale, si era chiuso a quota 179.047 a causa del Covid. Ora la signora ha ricevuto un ingresso a vita nella casa museo dannunziana per due persone e doni come il Vino Disobbedisco, un Franciacorta Extra Brut, o l'Oleum Vatis, l'olio extravergine prodotto con olive dall'uliveto storico del Vittoriale, libri e una sezione di cipresso del Vittoriale autenticata da Guerri: «Il 19 settembre 2014 una brutta tempesta ha colpito Gardone Rivera e il Vittoriale. Sono caduti dieci cipressi dannunziani: non mi sentivo di buttarli via - spiega Guerri - Li ho fatti ripiantare, quelli a terra sono stati tagliati, marchiati a fuoco e numerati come opere d'arte e autenticate dalla mia firma».

Premiazioni, gadget, un programma digitale che conta ingressi per ogni tipo di visitatore: una gestione dinamica che attira le persone. Ogni 7 minuti parte un tour di visite guidate, le attività estive hanno grande successo e c'è molta attenzione per la ricerca. Che spazio occupa la tecnologia nella gestione del Vittoriale? «Importante - assicura Guerri-. Più del 57 per cento dei visitatori comprano online i biglietti e abbiamo programmi di sviluppo della realtà virtuale: a maggio inauguriamo un ologramma di D'Annunzio a grandezza naturale del viso che risponde con la sua voce a un'infinità di domande. Lo stiamo nutrendo con l'intelligenza artificiale. Poi stiamo realizzando l'enciclopedia dannunziana digitale: più di mille pagine. È a disposizione del pubblico su Google. Senza contare che stiamo digitalizzando tutto l'archivio che è sterminato». Una gestione che guarda alla ricerca e al futuro con entusiasmo: «Contiamo una crescita del 5 per cento ogni anno. Mi dà estrema soddisfazione l'indagine dall'Osservatorio Musei curato da BVADoxa: dopo l'analisi delle recensioni online dei musei, il Vittoriale è al primo posto per le emozioni suscitate nei visitatori e per la preparazione e la cortesia dei dipendenti». Che erano 43 quando Guerri è arrivato, «e ora sono 43: numero uguale». Ma con tutto quello che fate? «C'era un eccesso di personale: ora sono aumentati gli straordinari e molti che erano presenti solo in estate, ora lavorano tutto l'anno. E ognuno di noi percepisce la gioia di questo grande successo. Da 14 anni siamo in attivo e quello che guadagniamo lo reinvestiamo nello stesso Vittoriale». È al quarto mandato, qual è il segreto per coinvolgere le persone? «L'ha scoperto D'Annunzio che è riuscito a fare della sua vita un capolavoro. La grande fatica di questi anni è stato liberarlo dai pregiudizi per il legame con il fascismo, che era di reciproca convivenza. E poi la sua libertà sessuale, i suoi debiti. Ma era un precursore, oggi tutti noi viviamo sopra le nostre possibilità».

Ed è riuscito nell'intento? «A forza di convegni, studi e lavoro l'idea è passata. E lo vedo dalla presenza delle scuole: un tempo D'Annunzio si faceva in pochi giorni, oggi gli studenti vengono portati qui al Vittoriale».