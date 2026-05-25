WAR, il birrificio con cascina che unisce sostenibilità e ironia

Dal grano alla lattina, senza quasi uscire dalla cascina. È questa l'idea alla base di WAR, birrificio agricolo nato nel 2017 a Cassina de' Pecchi da un progetto di Francesco Radaelli, ultima generazione della storica Cascina San Moro. "We Are Rising" prende una tradizione agricola di famiglia e la trasforma in qualcosa di contemporaneo, accessibile e dichiaratamente pop.

La materia prima arriva dai 25 ettari coltivati attorno alla cascina, alle porte di Milano. Oltre l'80 per cento del malto utilizzato viene prodotto internamente, mentre il resto della filiera resta saldamente in mano al birrificio: dalla scelta delle sementi fino alla fermentazione e al confezionamento. Un modello agricolo e produttivo che negli anni ha permesso a WAR di crescere rapidamente, passando dai 50mila litri iniziali agli attuali 600mila annui. L'avventura brassicola è partita dentro un ex fienile ottocentesco recuperato mantenendo le travi originali a vista. Qui convivono impianti moderni e un approccio pragmatico alla sostenibilità: energia quasi totalmente autoprodotta grazie al fotovoltaico e addio al vetro, sostituito dalla lattina riciclata e riciclabile, più leggera e funzionale.

Accanto alla produzione c'è poi un'anima sperimentale che WAR rivendica senza troppe rigidità. Nel laboratorio interno nascono birre al cappuccino, interpretazioni con sentori di caffè e prove più eccentriche come "Ultima Cena", prodotta saltando la tradizionale bollitura del malto.

Una libertà creativa che si riflette anche nei nomi: Tutto Fatto, Mezzo Fatto, Faccio Finta, Pesci in faccia o Bauscia go home, mentre le etichette mischiano iconografia religiosa, animali antropomorfi e colori accesi. Oggi WAR produce 13 referenze continuative e una serie di One-Shot mensili in tiratura limitata. Ma il progetto non si esaurisce nella vendita: la Tap Room aperta dal giovedì alla domenica è un inno alla convivialità.